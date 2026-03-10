Cieśnina Ormuz. Iran stawia ultimatum, którego nikt nie spełni?

Iran stawia warunek

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ponownie zaskoczył świat, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie odblokowania strategicznej Cieśniny Ormuz. Według irańskich mediów, swobodna żegluga będzie możliwa jedynie dla tych krajów, które natychmiast wydalą ze swoich placówek dyplomatycznych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Izraela. To ultimatum rzuca cień na stabilność międzynarodowych stosunków i wolność żeglugi.

Ta zaskakująca propozycja Teheranu pojawiła się w momencie, gdy Cieśnina Ormuz, kluczowy punkt dla globalnej gospodarki, pozostaje w dużej mierze sparaliżowana. Trwający konflikt między siłami amerykańsko-izraelskimi a irańskimi doprowadził do drastycznych zakłóceń w transporcie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego LNG. Sytuacja ta wzbudza poważne obawy o przyszłość światowych dostaw energii.

Geopolityczna rozgrywka

Zablokowanie Cieśniny Ormuz uderza w samo serce globalnego handlu surowcami energetycznymi. Przed wybuchem obecnych działań wojennych, przez ten wąski przesmyk przepływało aż dwadzieścia procent światowych dostaw surowców. Obecnie po obu stronach trasy utknęły już setki statków, co jest jawnym dowodem na skalę problemu. Rząd w Teheranie jasno komunikuje, że traktuje szlak jako całkowicie zamknięty, grożąc ostrzałem.

Administracja w Waszyngtonie próbuje uspokajać nastroje, twierdząc, że ruch statków handlowych, choć mocno ograniczony, nie ustał całkowicie. Ta sprzeczność w narracji podkreśla skalę dezinformacji i niepewności, jaka panuje w regionie. Paraliż Cieśniny Ormuz jest nie tylko kwestią militarną, ale przede wszystkim potężnym narzędziem presji ekonomicznej.

Ostra riposta Trumpa

Amerykański przywódca, Donald Trump, błyskawicznie i bezkompromisowo zareagował na żądania stawiane przez Iran. Jego odpowiedź, jak można było się spodziewać, była zdecydowana i nie pozostawiała miejsca na dwuznaczności. Tego rodzaju stanowisko było przewidywalne, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze retoryki wobec Teheranu. Świat czekał na tak jednoznaczne wypowiedzi ze strony Waszyngtonu.

Niedługo później polityk udostępnił w internecie zdecydowanie bardziej radykalny komunikat, który tylko podgrzał atmosferę. Prezydent USA w dalszej części swojego oświadczenia snuł wręcz apokaliptyczne wizje, co zwiastuje dalszą eskalację napięć. Tak mocne słowa to wyraźny sygnał, że Stany Zjednoczone nie zamierzają ustępować.

