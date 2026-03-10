Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Czy Iran zaakceptuje propozycje?

Kraje zabiegają o rozejm na Bliskim Wschodzie

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Garibabadi, poinformował, że kilka państw skontaktowało się z Teheranem w sprawie możliwości zawieszenia broni w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Wśród tych krajów wymienił Chiny, Rosję i Francję. Ta informacja, przekazana przez irańskie media i agencję Reutera, może teoretycznie dawać nadzieje na przerwanie ognia, choć sytuacja pozostaje napięta. **Donald Trump wcześniej sygnalizował rychłe zakończenie konfliktu, jednocześnie ostrzegając przed atakiem na Iran w przypadku blokowania cieśniny Ormuz.**

Walki na Bliskim Wschodzie wciąż trwają, a retoryka przywódców staje się coraz ostrzejsza. Deklaracja o kontaktach dyplomatycznych pojawiła się w momencie, gdy pytany o zakończenie wojny Trump odpowiedział, że nastąpi to „wkrótce, choć nie w tym tygodniu”. **Mimo tych deklaracji i działań dyplomatycznych, szanse na szybki rozwój wydarzeń w kierunku trwałego rozejmu nie wyglądają na zbyt duże.**

Jakie warunki stawia Teheran?

Kazem Garibabadi zaznaczył, że ewentualne rozmowy o wstrzymaniu walk mogą rozpocząć się wyłącznie po spełnieniu podstawowego warunku przez strony konfliktu. Irański wiceminister, cytowany przez agencję ISNA, wyraźnie określił priorytety Teheranu. **„Pierwszym warunkiem zawieszenia broni jest zakończenie dalszych agresji” – oświadczył, wskazując na konieczność deeskalacji.**

Przedstawiciel irańskiej dyplomacji podkreślił jednocześnie, że Teheran oczekuje konsekwencji po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia. Według władz w Teheranie, zginął on 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. **Garibabadi oświadczył, że wrogowie Iranu „muszą zapłacić” za jego zabicie, co podał emigracyjny portal Iran International.**

Kto zakończy wojnę na Bliskim Wschodzie?

Stanowisko zbliżone do wiceministra spraw zagranicznych zaprezentowali również przedstawiciele irańskiego wojska. Dowódca Centralnej Kwatery Głównej sił zbrojnych, gen. Ali Abdollahi Aliabadi, wypowiedział się na ten temat dla państwowych mediów. **Stwierdził on, że decyzja o zakończeniu wojny należy wyłącznie do Iranu, podkreślając suwerenność Teheranu w tej kwestii.**

Gen. Aliabadi, cytowany przez państwowe media, kategorycznie stwierdził, że „Ameryka i Izrael nie mogą zakończyć wojny, kiedy tylko zechcą”. Podkreślił również, że „Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki i siły zbrojne domagają się zemsty”. **Zapowiedział, że działania militarne Iranu będą kontynuowane, dopóki przeciwnik nie zostanie w pełni pokonany.**

Czy Bliski Wschód czeka eskalacja?

