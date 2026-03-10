Toksyczny deszcz nad Teheranem. Czy zagrożenie dotyczy milionów mieszkańców?

Pilny komunikat dla mieszkańców Teheranu

Mieszkańcy irańskiej stolicy otrzymali kategoryczny zakaz wychodzenia na ulice, ponieważ stężenie trujących substancji w powietrzu przekroczyło dopuszczalne normy. Władze Teheranu alarmują o poważnym skażeniu środowiska, które jest bezpośrednim skutkiem niedzielnego uderzenia sił amerykańskich i izraelskich na lokalne składy ropy naftowej. Atak ten wywołał gigantyczne pożary, uwalniając do atmosfery ogromne ilości niebezpiecznych chemikaliów. Tamtejsze media nieustannie informują o powadze sytuacji, apelując o przestrzeganie zaleceń.

Said Mehrsorusz, dowództwa teherańskich służb ratunkowych, przekazał w poniedziałek informacje dotyczące kwaśnego deszczu, który nawiedził aglomerację. Ekspert zaznaczył, że unoszące się w gęstej mgle opary gazów stanowią obecnie największe niebezpieczeństwo dla ludności. Baza paliwowa oraz infrastruktura przesyłowa uległy rozległym zniszczeniom, przez co do atmosfery gwałtownie uwolniły się ogromne dawki groźnych chemikaliów. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań ochronnych.

„Jeśli krople deszczu dostaną się na skórę, znajdą się na niej potencjalnie rakotwórcze związki” – ostrzegła badaczka Anna Hansell na łamach „New Scientist”.

Skutki ataku na składy ropy

Eksperci nie mają wątpliwości, że uwolnione związki chemiczne mogą wywołać katastrofę ekologiczną i zdrowotną na szeroką skalę. Jak zauważyła na łamach portalu „New Scientist” Anna Hansell, reprezentująca brytyjski Uniwersytet w Leicester, styczność z tak zanieczyszczonym środowiskiem grozi nieodwracalnymi zmianami w organizmie człowieka. Badaczka wyjaśniła, że spadająca z nieba woda niesie ze sobą ładunek potencjalnie rakotwórczy, zwiększając ryzyko poważnych chorób.

Nocny atak z soboty na niedzielę przyniósł fatalne skutki, ponieważ połączone siły amerykańsko-izraelskie precyzyjnie zbombardowały cztery potężne zbiorniki z ropą naftową. Rakiety obróciły w perzynę także kluczowe węzły przesyłowe zlokalizowane w stolicy kraju oraz w sąsiadującej z nią prowincji Alborz. Zniszczenia doprowadziły do masowego wycieku toksycznych substancji, które teraz zagrażają zdrowiu milionów ludzi w regionie.

Jakie maski ochronią przed oparami?

O ile skażoną skórę można po prostu obficie spłukać, o tyle największe spustoszenie w ludzkim ciele powoduje wdychanie toksycznego powietrza. Mikroskopijne drobiny dymu z łatwością torują sobie drogę w głąb płuc, skąd błyskawicznie przedostają się do układu krążenia, powodując długoterminowe uszkodzenia. To właśnie niewidoczne opary stanowią największe zagrożenie, gdyż są trudne do uniknięcia bez specjalistycznych środków ochrony osobistej. Zagrożenie jest szczególnie wysokie dla osób z chorobami układu oddechowego.

W obliczu tego zagrożenia teherańscy oficjele nakazali obywatelom rygorystyczne unikanie otwartych przestrzeni. Osoby zmuszone do nagłego wyjścia z domu otrzymały bezwzględny nakaz zakładania profesjonalnych masek z filtrami FFP2 lub N95. Komunikaty ratowników jasno precyzują, że standardowe osłony chirurgiczne absolutnie nie radzą sobie z zatrzymaniem morderczych oparów i nie zapewniają wystarczającej ochrony przed skażonym powietrzem. Konieczne jest stosowanie wyłącznie atestowanych masek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.