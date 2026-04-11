Cieśnina Ormuz. Iran zapomniał, gdzie rozmieścił miny?

Miny morskie blokują cieśninę Ormuz. Iran sam nie wiem, gdzie je rozmieścił?

Iran ma poważny problem w cieśninie Ormuz - według doniesień amerykańskich urzędników, cytowanych przez „The New York Times”, powodem jest to, że Irańczycy sami nie mogą odnaleźć wszystkich wcześniej rozmieszczonych min morskich. Te ładunki zostały zainstalowane w ubiegłym miesiącu przy użyciu małych łodzi.

Irańscy wojskowi pozostawili jedynie wąski korytarz dla statków, które uiszczają opłaty za przepływ. Jednocześnie ostrzegali, że inne jednostki mogą natrafić na miny. Strona amerykańska twierdzi, że miny rozmieszczono w sposób chaotyczny, co utrudnia ich dokładną lokalizację.

Czy Iran ma problem z odnalezieniem własnych min?

Nie ma pewności, czy Iran dokładnie zapisał miejsca położenia wszystkich min. Część z nich mogła też przemieścić się pod wpływem prądów morskich, co dodatkowo komplikuje proces ich odnalezienia. Usuwanie min morskich jest znacznie trudniejsze niż ich stawianie, a nawet Stany Zjednoczone mają w tym zakresie ograniczone możliwości.

Tymczasem Donald Trump uzależnił koniec wojny od szybkiego twarcia cieśniny Ormuz. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przyznał, że jest to możliwe wyłącznie z uwzględnieniem „ograniczeń technicznych”. Amerykańscy rozmówcy „NYT” sugerują, że te ograniczenia dotyczą właśnie problemu z minami.

Temat ten ma być poruszony podczas rozmów negocjacji w Pakistanie. Kluczowe będzie ustalenie, jak szybko uda się przywrócić bezpieczny ruch statków w cieśninie. Mimo działań USA przeciwko irańskiej flocie, Iran nadal posiada liczne małe łodzie, które mogą być używane do dalszego stawiania min lub nękania jednostek.

Czy zagrożenie dla żeglugi pozostaje realne?

Całkowite zniszczenie irańskich małych jednostek jest praktycznie niemożliwe. Amerykanie przyznają też, że nie mają dokładnych danych na temat liczby min znajdujących się w cieśninie ani ich precyzyjnego rozmieszczenia. To oznacza, że zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w regionie nadal jest realne i znaczące.

Ile min jest w cieśninie Ormuz?

Dokładna liczba min morskich w cieśninie Ormuz pozostaje nieznana, nawet dla amerykańskich urzędników. Brak precyzyjnych danych dotyczących rozmieszczenia i liczby min zwiększa poziom zagrożenia dla żeglugi międzynarodowej.

USA, mimo swoich zdolności, również nie dysponują pełną wiedzą. Ta niepewność sprawia, że każda próba oczyszczenia cieśniny jest niezwykle ryzykowna i czasochłonna.

Co Iran może zrobić z minami?

Iran nadal posiada znaczną liczbę małych łodzi, które w przeszłości wykorzystywał do rozmieszczania min. Te jednostki mogą być użyte do dalszego stawiania nowych ładunków lub do nękania statków handlowych.

Amerykanie przyznają, że całkowite zniszczenie tych małych łodzi jest praktycznie niemożliwe. To oznacza, że zdolność Iranu do destabilizowania regionu poprzez zagrożenie minowe pozostaje wysoka.