Ofiary wojny w Iranie i Libanie. Czy rozejm przetrwa?

Tragedia w Iranie i ponad trzy tysiące ofiar

Irańska Organizacja Medycyny Sądowej, za pośrednictwem jej szefa Abbasa Masdżediego, potwierdziła śmierć ponad 3 tysięcy osób w Iranie. Zgony te nastąpiły w wyniku konfliktu zbrojnego z udziałem sił Stanów Zjednoczonych i Izraela. Informacje te zostały przekazane przez agencję Reutera, powołującą się na państwowe media irańskie.

Masdżedi zaznaczył, że w około 40 procentach przypadków konieczne było przeprowadzenie specjalistycznych badań DNA. Ten wysoki odsetek analiz genetycznych wynikał ze stanu ciał, uniemożliwiającego standardową identyfikację ofiar. Władze irańskie nie podały jednak dokładnej liczby cywilów oraz żołnierzy, którzy zginęli w walkach.

Masowe ataki na Liban po ogłoszeniu rozejmu

Krótko po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA, Izraelem a Iranem, Liban stał się celem zmasowanych ataków. Izrael przeprowadził intensywne operacje, w tym na stolicę Bejrut, co doprowadziło do tragicznych konsekwencji. W ciągu zaledwie jednego dnia odnotowano śmierć 254 osób, a ponad 1100 zostało rannych.

W związku z olbrzymimi stratami i skalą zniszczeń, w Libanie ogłoszono żałobę narodową. Równocześnie, Izrael argumentował, że ogłoszone zawieszenie broni nie obejmuje terytorium Libanu, co wywołało międzynarodowe kontrowersje i niezrozumienie wobec treści porozumienia pokojowego.

Co obejmował rozejm? Niejasne zapisy

Pakistan, pełniący rolę mediatora w konflikcie, prezentował zapisy porozumienia pokojowego, które sugerowały szerszy zakres zawieszenia broni. Mimo to, Hezbollah wstrzymał swoje ostrzały, co wskazywało na jego przekonanie o objęciu Libanu rozejmem. Sytuacja uległa zmianie, gdy Stany Zjednoczone zaczęły potwierdzać stanowisko Tel Awiwu.

Waszyngton potwierdził, że Liban faktycznie został wykluczony z warunków porozumienia o zawieszeniu broni. Ta interpretacja stała się głównym powodem, dla którego Iran podjął decyzję o ponownym zamknięciu strategicznej cieśniny Ormuz, będącej kluczowym szlakiem transportowym ropy naftowej.

Dron i kwestia wzbogacania uranu

Teheran zgłosił również, że po wejściu w życie zawieszenia broni, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się niezidentyfikowany, wrogi dron. Incydent ten spotęgował napięcie w regionie i podważył zaufanie do przestrzegania warunków rozejmu przez wszystkie strony konfliktu. Irańskie władze potraktowały to jako naruszenie ustaleń.

Dodatkowo, pojawiły się poważne niejasności dotyczące kwestii wzbogacania uranu. Według stanowiska Waszyngtonu, Teheran nie uzyskał zgody na kontynuowanie procesu wzbogacania uranu. Iran natomiast utrzymuje, że taka zgoda została pomyślnie wynegocjowana w trakcie rozmów pokojowych, co stanowi kolejny punkt sporny w relacjach międzynarodowych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.