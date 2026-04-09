Wiceminister zdrowia Litwy o Krymie. Jaką cenę zapłacił za kontrowersyjne słowa?

Kontrowersje wokół Krymu

Arnomedas Galdikas, nowy wiceminister zdrowia Litwy, zaledwie tydzień po objęciu stanowiska, udzielił wywiadu litewskiemu portalowi LRT. Podczas rozmowy, która miała dotyczyć planowanych zmian w opiece zdrowotnej oraz polityki wewnętrznej Litwy, pojawiło się **nieoczekiwane pytanie o przynależność Krymu**. Początkowo Galdikas próbował unikać bezpośredniej odpowiedzi, argumentując, że umawiał się na rozmowę o medycynie i nie jest odpowiedzialny za sytuację polityczną kraju. W dalszej części wywiadu wiceminister stwierdził, że nie wie, do kogo należy Krym, a także podważył sens zadawania tego typu pytań.

Ostatecznie Arnomedas Galdikas przyznał, że Krym należy do Ukrainy, jednak jego wcześniejsze wahania i wymijające odpowiedzi wywołały falę krytyki. W litewskich mediach pytanie o Krym jest określane jako „papier lakmusowy”, który testuje stanowisko polityka wobec Rosji. Podobne incydenty doprowadziły już wcześniej do poważnych konsekwencji; na przykład z tego samego powodu **rezygnację ze stanowiska złożył ówczesny minister kultury Ignatas Adomavičius**. Obaj politycy są członkami centrolewicowej partii Nemunas Aušra, która powstała w 2024 roku i deklaruje wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie uznając Rosję za agresora, choć nie wyklucza możliwości utrzymywania relacji handlowych z Moskwą.

Minister zdrowia reaguje

W odpowiedzi na kontrowersyjną wypowiedź swojego zastępcy, minister zdrowia Litwy Marija Jakubauskienė ogłosiła plan wysłania Arnomedasa Galdikasa na Ukrainę. Jak poinformowała dziennikarzy, **decyzja ta została podjęta po konsultacji z premier Ingą Ruginienė**. Celem oddelegowania wiceministra ma być „analiza komunikacji” oraz objęcie go „okresem obserwacji jego pracy i sposobu komunikowania się”. Ma to stanowić dla niego wyraźne ostrzeżenie i okazję do przemyślenia swojego stanowiska.

"Wyślemy naszego wiceministra do pracy na Ukrainie - powiedziała dziennikarzom. – Już poinformowałam go, że będzie musiał wyjechać"

Marija Jakubauskienė nie podała szczegółowych informacji dotyczących terminu ani zakresu obowiązków, które wiceminister Arnomedas Galdikas miałby pełnić na Ukrainie, ograniczając się do ogólnego stwierdzenia, że będą one miały charakter „medyczny”. Wiceminister tłumaczył swoje wypowiedzi stresem i brakiem doświadczenia. Minister Jakubauskienė przyznała, że **pomimo wyjaśnień Galdikasa nie jest pewna jego postawy wobec Ukrainy**. Wskazała na konieczność dalszej oceny jego działań i komunikacji w przyszłości, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

"Omówiliśmy te działania z premier, tak aby wiceminister otrzymał wyraźne ostrzeżenie, został oddelegowany do analizy komunikacji oraz objęty okresem obserwacji jego pracy i sposobu komunikowania się"

"Wiceminister wyraził ubolewanie. W swoim wyjaśnieniu stwierdził, że była to kwestia stresu, braku doświadczenia oraz błędu w komunikacji"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.