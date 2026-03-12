FBI ostrzega przed atakiem dronów na Kalifornię. Jakie plany ma Teheran?

Potencjalny atak dronów na USA

Federalne Biuro Śledcze (FBI) przekazało lokalnym jednostkom policji na terenie Kalifornii informacje o możliwym zagrożeniu. Raport, ujawniony przez stację ABC News, wskazuje na to, że Iran analizował opcje uderzenia na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Taka operacja mogłaby stanowić odwet za wcześniejsze działania militarne USA i Izraela.

Służby informują, że strona irańska rozważała przeprowadzenie ataku z wykorzystaniem bezzałogowców. Drony miałyby zostać uruchomione z pokładu nieznanej jednostki pływającej. Wskazuje się, że byłaby to odpowiedź na ewentualne amerykańskie naloty na terytorium Iranu, choć FBI nie podało dokładnych danych dotyczących potencjalnego terminu, metodologii ani konkretnych celów takiego uderzenia.

Czy USA celowo potęguje strach?

W obliczu tych doniesień, w przestrzeni publicznej pojawiają się spekulacje dotyczące intencji amerykańskiej administracji. Część komentatorów zastanawia się, czy irańskie władze faktycznie przygotowują akcję, czy też Waszyngton celowo potęguje strach.

Taka strategia mogłaby mieć na celu uzasadnienie ewentualnej decyzji Donalda Trumpa o zaangażowaniu zbrojnym, co stałoby w sprzeczności z jego wcześniejszymi obietnicami wyborczymi. To rodzi pytania o rzeczywiste zagrożenie i jego ewentualne polityczne implikacje.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie jest skrajnie napięta, charakteryzując się trwającymi starciami między siłami Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Nocą ze środy na czwartek, izraelskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na obiekty państwowe w Teheranie. W odpowiedzi na te ataki, libański Hezbollah, sprzymierzony z Iranem, wystrzelił blisko sto pocisków rakietowych na północne terytoria Izraela, co media regionalne określiły jako najbardziej intensywny ostrzał w obecnej fazie konfliktu.

Jednocześnie w środę Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję przygotowaną przez Bahrajn. Dokument ten stanowczo zaapelował do Teheranu o natychmiastowe wstrzymanie agresji wobec Jordanii i państw Zatoki Perskiej. Rezolucja, która zyskała poparcie 135 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, potępia również wszelkie działania blokujące strategiczną cieśninę Ormuz. Za wdrożeniem rezolucji zagłosowało trzynastu z piętnastu członków Rady Bezpieczeństwa, natomiast przedstawiciele Chin i Rosji wstrzymali się od głosu.

