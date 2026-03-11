FBI ostrzega przed dronami Iranu. Co planowano na zachodnim wybrzeżu?

Ostrzeżenie FBI w Kalifornii

Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało pod koniec lutego ostrzeżenie dla policji w Kalifornii, informując o możliwym ataku dronowym ze strony Iranu. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, irańskie bezzałogowce mogłyby stanowić zagrożenie dla zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Potencjalny atak byłby odwetem za amerykańskie uderzenia na terytorium Iranu, co zwiększało napięcie w regionie.

Służby USA dysponowały danymi, sugerującymi, że drony mogłyby zostać wystrzelone z niezidentyfikowanego statku znajdującego się u wybrzeży Ameryki. Celem tych uderzeń miały być nieokreślone obiekty zlokalizowane w Kalifornii, co budziło obawy o bezpieczeństwo regionu. Raport podkreślał skalę potencjalnego zagrożenia i potrzebę wzmożonej czujności.

"W ostatnim czasie pozyskaliśmy informację, że na początku lutego 2026 roku Iran podobno chciał przeprowadzić atak z zaskoczenia z wykorzystaniem dronów (wystrzelonych z) niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA, a konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii" - napisano w ostrzeżeniu rozesłanym pod koniec lutego, cytowanym przez ABC News. - "Nie mamy dodatkowych informacji o terminie, metodzie, celu ani o wykonawcach tego domniemanego ataku".

Iran planował atak z zaskoczenia?

W treści ostrzeżenia FBI wskazano na możliwość przeprowadzenia ataku z zaskoczenia, co miało mieć miejsce na początku lutego 2026 roku. Choć szczegóły dotyczące dokładnego terminu, metody, celu czy wykonawców rzekomego ataku pozostawały nieznane, informacja ta wywołała poważne zaniepokojenie. Władze USA traktowały te doniesienia z należytą uwagą, analizując wszystkie dostępne dane wywiadowcze.

Scenariusz ten miał być odpowiedzią Iranu na ewentualne naloty Stanów Zjednoczonych na jego terytorium. FBI ani Biały Dom nie udzieliły komentarza w tej sprawie, mimo próśb ze strony mediów. Brak oficjalnego stanowiska podsycał spekulacje na temat rzeczywistego zakresu zagrożenia.

Konflikt w regionie narasta

Sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu od 28 lutego pozostaje napięta z powodu trwającej wojny między koalicją USA i Izraela a Iranem. Operacja obejmuje intensywne bombardowania celów w Iranie, co prowadzi do eskalacji konfliktu. Działania te są częścią szerszej strategii destabilizującej bezpieczeństwo międzynarodowe.

W odpowiedzi na naloty, Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe, które dotykają nie tylko Izrael, ale także inne cele w państwach regionu. Wśród nich wymienić można Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Konflikt ma szerokie konsekwencje dla stabilności geopolitycznej w Azji Zachodniej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.