Krwawa strzelanina w Austin. Czy to był akt terroru?

Strzelanina w Austin. Jak doszło do ataku?

Trzy osoby zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku strzelaniny w Austin, która wydarzyła się nad ranem w niedzielę, 1 marca. Wydarzenia rozegrały się w centrum Austin, stolicy Teksasu, wstrząsając lokalną społecznością. Atak miał miejsce przed jednym z barów zlokalizowanych przy ulicy West Sixth Street, gdzie uzbrojony napastnik rozpoczął swój atak.

Z ustaleń policji wynika, że dramat rozpoczął się, gdy mężczyzna podjechał samochodem pod bar. Najpierw otworzył ogień w stronę ludzi, strzelając przez opuszczone szyby pojazdu. Chwilę później wysiadł z samochodu, trzymając w rękach karabin, i kontynuował atak na przypadkowych przechodniów, co doprowadziło do chaosu i paniki wśród zgromadzonych.

"Funkcjonariusze natychmiast przyjechali z ulicy Wschodniej Sześć na Zachodnią Sześć i musieli stawić czoła osobie z pistoletem. Trzech naszych funkcjonariuszy odpowiedziało ogniem, zabijając podejrzanego" - opisała interwencję policji szefowa tej formacji w Austin, Liza Davis.

Interwencja policji i ofiary strzelaniny

Funkcjonariusze policji z Austin błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie. Szefowa policji w Austin, Liza Davis, potwierdziła, że trzech funkcjonariuszy otworzyło ogień, w wyniku czego sprawca został zabity na miejscu zdarzenia. Szybka reakcja policji zapobiegła dalszym ofiarom, choć bilans rannych był już znaczny.

Służby ratunkowe przetransportowały wszystkich rannych do pobliskich szpitali, gdzie otrzymują niezbędną pomoc medyczną. Jak informują lokalne media, stan trzech poszkodowanych jest określany jako krytyczny, co wskazuje na powagę obrażeń doznanych podczas ataku. Tożsamość ofiar strzelaniny nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości przez władze.

Czy strzelanina w Austin była aktem terroru?

Ze względu na charakter ataku, do sprawy włączono Federalne Biuro Śledcze (FBI). Przedstawiciel biura FBI w San Antonio, Alex Doran, podczas konferencji prasowej nie wykluczył najgorszego scenariusza. Śledczy intensywnie badają, czy zdarzenie miało charakter aktu terrorystycznego. To główny wątek dochodzenia, który może rzucić nowe światło na motywy sprawcy.

Nie bez znaczenia może być fakt, że do ataku doszło na dzień po uderzeniu rakietowym USA i Izraela na Iran. Śledczy analizują, czy istnieje jakikolwiek związek między tymi wydarzeniami. Burmistrz Austin, Kirk Watson, wyraził współczucie dla ofiar i podziękował służbom za szybką interwencję, podkreślając znaczenie pracy funkcjonariuszy.

„Potencjalnie mógł to być akt terroryzmu” – przekazał mediom Alex Doran, przedstawiciel biura FBI w San Antonio.

Reakcje na tragiczne wydarzenia w Teksasie

Burmistrz Austin, Kirk Watson, publicznie skomentował tragiczną strzelaninę, wyrażając głębokie ubolewanie z powodu ofiar. Podkreślił również swoje podziękowania dla funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego oraz urzędników, którzy natychmiast pojawili się na miejscu zdarzenia i podjęli działania ratunkowe oraz śledcze. Jego słowa miały na celu ukojenie mieszkańców i podkreślenie jedności w obliczu tragedii.

Władze lokalne współpracują z Federalnym Biurem Śledczym, aby ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Śledztwo jest w toku, a wszelkie nowe informacje będą na bieżąco przekazywane opinii publicznej. Społeczność Austin mierzy się z traumą po tym niespodziewanym i brutalnym akcie przemocy, oczekując na wyjaśnienie przyczyn i motywów napastnika.

"Nasze serca są z ofiarami tej tragedii. Chciałbym ponownie podziękować funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa publicznego i urzędnikom, którzy tak szybko pojawili się na miejscu zdarzenia" – powiedział burmistrz Austin, Kirk Watson, podczas konferencji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.