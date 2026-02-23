Książę Andrzej i afera Epsteina. Dlaczego jego reakcja zaskoczyła wszystkich?

Skandal wokół księcia Andrzeja

Afera Epsteina nadal budzi kontrowersje, a sytuacja wokół byłego księcia Andrzeja pozostaje napięta. W czwartek, 19 lutego, brat króla Karola III został zatrzymany przez policję w posiadłości Wood Farm w Sandringham. Funkcjonariusze przeprowadzili jedenastogodzinne przesłuchanie w związku z mrocznymi podejrzeniami. Dotyczyły one okresu, gdy pełnił funkcję wysłannika handlowego, z pytaniem o udostępnianie tajnych dokumentów państwowych Jeffreyowi Epsteinowi.

Mimo przeszukań rezydencji, książę Andrzej wrócił do domu bez postawienia zarzutów. Jednak jego postawa publiczna wywołuje największe emocje. Książę konsekwentnie unika kontaktu ze światem i nie wyraża skruchy. Zamiast przeprosin czy gotowości do współpracy z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, dominującym uczuciem u niego jest poczucie krzywdy.

Eksmisja z Royal Lodge

Apogeum kontrowersji nastąpiło, gdy książę Andrzej otrzymał nakaz opuszczenia swojej luksusowej rezydencji Royal Lodge. Wielu obserwatorów zastanawiało się, czy książę w pełni zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Kulisy tego wydarzenia ujawnił informator dziennika „The Sun on Sunday”, wskazując na reakcję księcia. Jego zachowanie było dalekie od oczekiwanej królewskiej godności.

Reakcja syna królowej Elżbiety II jest często porównywana do zachowania rozkapryszonego dziecka. Od lat krążyły pogłoski, że Andrzej był ulubieńcem zmarłej monarchini, co miało przyczynić się do jego poczucia bezkarności. Z perspektywy rozpieszczanego chłopca i później playboya, obecne zderzenie z brutalną rzeczywistością jest dla niego wstrząsem. Sytuacja ta stawia pytanie o ostateczny upadek księcia, który przez lata wierzył, że wszystko mu wolno.

Konsekwencje afery Epsteina

Utrata królewskich przywilejów i konieczność opuszczenia Royal Lodge to tylko niektóre z widocznych konsekwencji afery Epsteina dla księcia Andrzeja. Działania policji w posiadłości Wood Farm w Sandringham oraz długotrwałe przesłuchanie podkreślają powagę zarzutów. Brat króla Karola III odczuwa głębokie poczucie krzywdy, co wyraźnie kontrastuje z oczekiwaniami społeczeństwa i mediów. W obliczu oskarżeń o kontakty z Jeffreyem Epsteinem, książę nie zdecydował się na publiczne przeprosiny.

Brak skruchy i bierność w stosunku do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości dodatkowo pogarszają jego wizerunek. Opinia publiczna oczekuje od księcia Andrzeja jasnego stanowiska i współpracy w wyjaśnieniu wszelkich podejrzeń. Dla wielu jest to znak, że arystokrata nie radzi sobie z utratą dawnego statusu i przywilejów. Koniec "szaleństw", o których wspomina informator "The Sun on Sunday", zdaje się być dla niego szczególnie trudny do zaakceptowania.

