Nowy trend odmowy wizowe w Rosji. Co kryje się za łzami na TikToku?

Dramatyczny rytuał w sieci

Rosyjski internet opanowało szokujące zjawisko nagrywania momentu otwierania listów z konsulatów. Młodzi Rosjanie masowo uwieczniają na TikToku chwile, w których dowiadują się o swojej przyszłości wizowej. Viacheslav Zarutskii, youtuber mieszkający w Polsce, jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na ten trend. Dla wielu z nich finał procesu wizowego jest niestety bolesny i pełen rozczarowania.

Dla części Rosjan wyjazd do krajów Unii Europejskiej stanowił formę ucieczki od przytłaczającej sytuacji politycznej w kraju. Dziś te możliwości są mocno ograniczone. Emocje nagrywających sięgają zenitu; jedni reagują czarnym humorem, inni nie są w stanie ukryć łez bezsilności. Hasztagi związane z wizami obfitują w tysiące podobnych filmów, dokumentujących powszechne rozczarowanie.

"To już narodowy rytuał – otwieranie odmowy" – podkreśla Viacheslav.

"Coraz częściej kończy się to listem, który zaczyna się od słów: Państwa wniosek został rozpatrzony negatywnie" – relacjonuje youtuber.

Surowe zasady wizowe Unii

Bruksela wprowadziła znaczące zaostrzenia w polityce wizowej wobec obywateli Rosji, co bezpośrednio przekłada się na lawinową liczbę odmów. W ostatnich miesiącach zasady gry drastycznie się zmieniły, utrudniając Rosjanom podróżowanie. Większość osób może obecnie zapomnieć o wizach wielokrotnego wjazdu. Każdy kolejny wyjazd do UE wymaga złożenia nowego, osobnego wniosku wizowego.

Dodatkowo wprowadzono skomplikowane procedury, mające na celu eliminację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii. W mediach pojawiają się informacje o kolejnych planach Komisji Europejskiej, dążącej do jeszcze mocniejszego uszczelnienia granic strefy Schengen. Nawet próby zakupu tzw. „złotych paszportów” innych krajów stanowią kosztowną i niedostępną dla większości alternatywę.

Utracony świat i poczucie izolacji

Dla bohaterów nagrań ujawnionych przez Zarutskiego, odmowa wjazdu do UE to znacznie więcej niż tylko zmarnowany urlop. Jest to głęboki wstrząs psychiczny i symbol utraconej perspektywy. Youtuber w swoim materiale podkreśla, że ludzie płaczą, ponieważ czują, że tracą świat, który znali i do którego aspirowali. Europa często była dla nich synonimem normalności, która teraz staje się poza zasięgiem.

W sieci wrze od komentarzy pod filmem Zarutskiego, gdzie pojawiają się dramatyczne wyznania o poczuciu odcięcia od globalnej społeczności. Autorzy wpisów wyrażają przekonanie o byciu ukaranym za sytuację, na którą, jak twierdzą, nie mają żadnego wpływu. To pokazuje, jak silnie kwestia wizowa wpływa na samopoczucie społeczne i indywidualne Rosjan.

"To symboliczny moment. Ludzie płaczą, bo czują, że tracą świat, który znali. Europa była dla nich miejscem normalności, a teraz ta normalność staje się niedostępna" – mówi youtuber.

Kim jest youtuber Viacheslav Zarutskii?

Sam Viacheslav Zarutskii, postać centralna w analizie tego zjawiska, od kilku lat buduje swoje życie i karierę w Polsce. Jego początki w nowym kraju były naznaczone wieloma wyzwaniami, przede wszystkim barierą językową i adaptacją do odmiennej rzeczywistości. W swoich filmach youtuber szczerze i otwarcie opowiadał o wszystkich doświadczeniach, które go spotkały.

Rosjanin przyznał, że pierwsze tygodnie w Polsce były dla niego „szokiem kulturowym”. Z czasem jednak pokochal nasz kraj i docenił otwartość Polaków. Dziś jego kanał na YouTube służy wielu widzom jako okno na świat, gdzie Zarutskii z sympatią punktuje różnice kulturowe oraz polską codzienność, a także absurdy.

Symbolika unboxingu odmów

Dramat wizowy, obserwowany w internecie, to coś więcej niż tylko internetowa ciekawostka czy viralowy trend. Jest to przede wszystkim smutny symbol pogłębiającej się izolacji Rosji i narastającej frustracji młodego pokolenia. To pokolenie kiedyś marzyło o swobodnych podróżach, poznawaniu Zachodu oraz globalnym życiu.

Viacheslav Zarutskii podsumowuje to zjawisko w niezwykle celny i gorzki sposób. Porównuje obecny trend do wcześniejszych zachowań: „Kiedyś ludzie nagrywali unboxingi nowych iPhone’ów. Teraz nagrywają unboxingi odmów wizowych. To chyba najlepiej pokazuje, w jakich czasach żyjemy." Ta metafora doskonale oddaje zmianę priorytetów i nastrojów.

"Kiedyś ludzie nagrywali unboxingi nowych iPhone’ów. Teraz nagrywają unboxingi odmów wizowych. To chyba najlepiej pokazuje, w jakich czasach żyjemy" - mówi Viacheslav.

Reakcje internautów na rosyjskie łzy

Emocjonalne nagrania rosyjskich tiktokerów, dokumentujące odmowy wizowe, nie wzruszają większości widzów w internecie. Pod nagraniem youtubera Zarutskiego rozpętała się prawdziwa burza, a internauci, zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, nie przebierają w słowach. Często reagują ironią, a nawet otwartą satysfakcją z zaistniałej sytuacji.

Wielu komentujących wytyka hipokryzję oraz podwójne standardy w reakcjach obywateli Rosji. Sekcja komentarzy stała się polem bitwy, na którym wylewają się silne emocje i polityczne żale, często nawiązujące do wojny w Ukrainie i agresywnej polityki Kremla. Sam autor nagrania nie wdaje się w polemikę, ale dyskusja pod filmem jest bardzo ożywiona.

„Chcieli wydymać Freda, a to Fred ich wydymał” – pisze jeden z widzów.

„‘Więcej do was nie pojedziemy’ – i alleluja, o to chodzi”.

