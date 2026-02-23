Kim Dzong Un ponownie wybrany. Dlaczego delegaci nie mieli wyboru?

Kim Dzong Un ponownie sekretarzem generalnym

W Korei Północnej odbył się IX Zjazd Partii Pracy Korei, podczas którego delegaci jednomyślnie zdecydowali o reelekcji Kim Dzong Una na stanowisko sekretarza generalnego partii. Wybór ten, jak donosi państwowa agencja KCNA, był postrzegany jako dowód na „niewzruszoną wolę” całej armii i narodu północnokoreańskiego. Proces głosowania miał miejsce w kraju, gdzie każda forma sprzeciwu wobec woli przywódcy jest surowo karana, co eliminowało możliwość innego wyniku.

Propaganda państwowa natychmiast ogłosiła wynik zjazdu, uzasadniając wybór Kim Dzong Una jego „historycznym wkładem” w rozwój broni jądrowej. Reelekcja ma być potwierdzeniem stabilności władzy i jedności narodu wokół lidera. Podkreślono, że jego przywództwo jest kluczowe dla bezpieczeństwa i przyszłości kraju w obliczu globalnych wyzwań.

Armia elitarną siłą narodu?

Reżimowe media nie szczędziły słów uznania dla armii, przekonując, że pod rządami Kim Dzong Una stała się ona „elitarną i potężną siłą”. Twierdzono, że jest gotowa na każdą wojnę, co ma wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego i odstraszyć potencjalnych wrogów. Podczas zjazdu miały miejsce liczne wzniosłe przemówienia i hołdy składane przywódcy, podkreślające jego niezachwianą pozycję.

Szczególną uwagę zwróciła laudacja sekretarza partii, Ri Il Hwana. Polityk w swoich słowach sugerował, że tylko obecny lider jest w stanie skutecznie przeprowadzić kraj przez trudne czasy. Według Ri Il Hwana, Kim zdołał zrealizować marzenia o potędze mimo „zamętu wstrząsającego planetą”. To retoryka, która ma utwierdzać obywateli w przekonaniu o zewnętrznym zagrożeniu i konieczności silnej władzy.

Nowe przepisy partyjne intrygują

Czwarty dzień obrad IX Zjazdu Partii Pracy Korei przyniósł znaczące zmiany, które wzbudziły ogromne zainteresowanie analityków w Seulu. Dokonano rewizji regulaminu partyjnego, choć szczegóły wprowadzonych modyfikacji pozostają owiane tajemnicą. Eksperci z Korei Południowej podejrzewają, że te nowe zapisy mogą wskazywać na istotne zmiany w długoterminowej strategii politycznej Pjongjangu.

Największe spekulacje dotyczą możliwości formalnego wprowadzenia doktryny „dwóch wrogich państw”. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to definitywne porzucenie idei pokojowego zjednoczenia z Koreą Południową. Taka zmiana symbolizowałaby oficjalne wpisanie polityki konfrontacji do najważniejszych dokumentów Partii Pracy Korei, co fundamentalnie zmieniłoby relacje między obiema Koreami.

Porzucenie idei zjednoczenia Korei

Potencjalne sformalizowanie doktryny „dwóch wrogich państw” miałoby dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości Półwyspu Koreańskiego. Oficjalne uznanie Korei Południowej za państwo wrogie, zapisane w regulaminie partii, oznaczałoby koniec wszelkich nadziei na dialog i współpracę w celu zjednoczenia. Zjazd, pierwszy od 2021 roku, miał oficjalnie wytyczyć cele na kolejne lata.

W praktyce jednak IX Zjazd Partii Pracy Korei stał się przede wszystkim manifestacją bezwzględnej władzy Kim Dzong Una. Podkreślono jego niekwestionowaną pozycję i zdolność do podejmowania kluczowych decyzji. Wydarzenie to jasno pokazało, że kierunek polityczny Korei Północnej pozostaje niezmienny, skupiony na wzmacnianiu reżimu i autonomii państwa.

