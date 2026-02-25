Książę Andrzej w tarapatach. Czy rząd ujawni państwowe sekrety?

Nowe dokumenty księcia Andrzeja

Brytyjski rząd ogłosił plany publikacji dokumentów dotyczących nominacji księcia Andrzeja na stanowisko przedstawiciela handlowego Wielkiej Brytanii. To posunięcie zapowiada potencjalne **ujawnienie informacji o jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem**, co może wstrząsnąć brytyjską monarchią. Oczekuje się, że akta rzucą światło na dotychczas nieznane aspekty jego działalności państwowej.

Były książę Andrzej, brat króla Karola III, pełnił funkcję przedstawiciela handlowego w latach 2001-2011. Jego rola zapewniała mu dostęp do kluczowych gabinetów i **ściśle strzeżonych państwowych sekretów**. Teraz pojawiają się poważne podejrzenia, że mógł on przekazywać poufne dane handlowe właśnie finansistecie Jeffreyowi Epsteinowi.

Przesłuchanie i zarzuty nadużycia?

Wcześniej arystokrata spędził jedenaście godzin na policyjnym przesłuchaniu. Był on podejrzewany o **nadużycie stanowiska publicznego**, co stanowi poważny zarzut w kontekście jego ówczesnej funkcji. Mimo że wrócił do domu bez oficjalnych postawionych zarzutów, śledczy kontynuują dochodzenie i nie wykluczają dalszych działań.

Policja zwróciła się do ochrony księcia z prośbą o przekazanie wszelkich posiadanych informacji. To działanie świadczy o **powadze całej sytuacji** i determinacji organów ścigania w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności. Napięcie wokół sprawy narasta, a opinia publiczna oczekuje na dalsze rozstrzygnięcia.

Czy Epstein wysłał kobietę do księcia?

Dodatkowo, śledztwo dotyczy doniesień z 2010 roku. Wówczas Jeffrey Epstein miał rzekomo **wysłać do Wielkiej Brytanii młodą kobietę**, której celem był kontakt seksualny z księciem Andrzejem. Ten wątek jest szczególnie wrażliwy i budzi liczne pytania dotyczące charakteru relacji między finansistą a księciem.

Pojawienie się takich informacji w aktach dodatkowo komplikuje sytuację księcia. Zdarzenie to, jeśli zostanie potwierdzone, **znacznie pogłębia skalę problemów** i podważa wiarygodność byłego przedstawiciela handlowego. Sprawa jest w toku i czeka na pełne wyjaśnienie.

Co dzieje się z Sarą Ferguson?

W tle tych dramatycznych wydarzeń pojawia się również pytanie o byłą żonę księcia, Sarę Ferguson. Obecnie **nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa księżna Yorku**, co potęguje spekulacje. Jej rola w tej historii może być kluczowa dla pełnego zrozumienia kontekstu.

Dostępne dokumenty sugerują, że księżna Yorku utrzymywała **bardzo dobre relacje z Jeffreyem Epsteinem**. Przyjmowała od niego pieniądze, a nawet żartowała na temat potencjalnego małżeństwa. Te fakty mogą wskazywać na jej zaangażowanie w sieć kontaktów finansisty.

