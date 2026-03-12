Księżna Kate w studenckich czasach. Co William zobaczył na pokazie mody?

Księżna Kate kiedyś. Królewska swoboda?

Dziś księżna Kate to ikona stylu i ucieleśnienie królewskiej nobliwości. Każde jej publiczne wystąpienie to lekcja elegancji, a modowe wpadki są jej obce. Trudno sobie wyobrazić, że ta sama kobieta jeszcze kilkanaście lat temu prowadziła znacznie mniej ułożone życie. W studenckich czasach przyszła następczyni brytyjskiego tronu była prawdziwą królową imprez, której życie towarzyskie często wykraczało poza protokół.

Młodzieńcza swoboda Kate Middleton była tematem wielu doniesień. Nie raz kamery i obiektywy paparazzi uchwyciły ją, gdy w mniej lub bardziej nobliwy sposób opuszczała limuzyny po całonocnych balach. Tańce w fikuśnych strojach i beztroskie szaleństwa były na porządku dziennym, zwłaszcza, że już wtedy łączono ją z księciem Williamem. Media śledziły każdy ich krok, dokumentując burzliwy okres schodzenia się i rozchodzenia.

Przełomowy pokaz mody. Jak zaczął się romans?

Historia miłości księżnej Kate i księcia Williama miała swój początek na Uniwersytecie St Andrews w 2002 roku, gdzie oboje studiowali historię sztuki. Ich relacja rozwijała się stopniowo, jednak pewne wydarzenie na zawsze wpłynęło na jej bieg. Kluczowy okazał się charytatywny pokaz mody, zatytułowany „Sztuka uwodzenia”, który zorganizowano na uczelni.

Wśród odważnych kreacji prezentowanych przez studentki, Kate Middleton postanowiła wyróżnić się w wyjątkowo śmiały sposób. Wybrała przezroczystą sukienkę, pod którą miała jedynie skąpą bieliznę, czym zaskoczyła wielu obecnych. To właśnie w takim stroju przyszła księżna paradowała przed księciem Williamem, który był jednym z widzów tego pamiętnego wydarzenia.

Reakcja Williama. Co naprawdę powiedział?

Według doniesień dziennika Mirror, reakcja księcia Williama na widok Kate była natychmiastowa i niezwykle wymowna. Mówi się, że zwrócił się do swojego kolegi, Fergusa, ledwo wykrztuszając słowa. Ten moment na zawsze zapisał się w historii, jako iskra, która rozpaliła płomień ich przyszłego związku.

"Wow, Fergus, Kate jest hot!"

Po pokazie, na afterparty, książę William nie krył już swojego zainteresowania, otwarcie wysyłając Kate całusy. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w ich relacji, choć droga do ołtarza była długa i pełna zakrętów. Pomimo trudności i złośliwych przezwisk, takich jak „Katie Waity”, para w końcu wzięła ślub w 2011 roku, a dziś wychowuje trójkę dzieci, zmierzając do królewskiej przyszłości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.