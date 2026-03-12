Rosyjskie plany destabilizacji zachodniej Ukrainy

Rosyjskie służby specjalne nie ustają w próbach siania chaosu na Ukrainie, nie ograniczając się do działań na froncie. Tym razem celem miało być Równe na zachodzie kraju, gdzie agent zwerbowany przez Moskwę został zatrzymany na gorącym uczynku, zanim zdążył zrealizować swój makabryczny plan. Jego zadaniem było podłożenie ładunku wybuchowego w ruchliwym parku miejskim, tuż obok kawiarni, gdzie na co dzień tętni życie.

Metoda była równie cyniczna, co przemyślana. Według ustaleń śledztwa, sprawca, mieszkaniec Żytomierza, był uzależniony od narkotyków i poszukiwał pieniędzy za pośrednictwem kanałów w Telegramie. To właśnie jego słabość stała się furtką dla rosyjskich służb, które bez skrupułów wykorzystały człowieka w potrzebie do brutalnej gry. Agent, po przeszkoleniu, wynajął mieszkanie w Równem i samodzielnie przygotował bombę, ukrywając ją w garnku i wzmacniając, by zwiększyć siłę rażenia.

„Wyciągnęliśmy wnioski, ale w niektórych przypadkach czas reakcji może wydłużyć się o 2–5 minut. Obecnie średni czas przyjazdu na miasto wynosi około 10 minut, teraz może być 15, a czasem nawet więcej. W przypadku sygnałów zagrożenia sytuacja będzie monitorowana szczególnie uważnie” – powiedział Ihor Klymenko.

Jak reaguje ukraińska policja?

Niestety, incydent w Równem to tylko jeden z elementów szerszego kontekstu. Tragedia we Lwowie, gdzie śmierć ponieśli policjantka i żołnierz Gwardii Narodowej, wymusiła na ukraińskiej policji drastyczne zmiany w procedurach. Funkcjonariusze, ucząc się na błędach, informują, że czas reakcji na niektóre zgłoszenia może teraz wydłużyć się o kilka minut, co jest ceną za większą ostrożność i bezpieczeństwo mundurowych.

Co więcej, w ramach walki z dezinformacją i fałszywymi alarmami, numer alarmowy 112 nie będzie już przyjmował połączeń z zagranicy. Zgłoszenia z innych miast automatycznie otrzymują „czerwony poziom”, co oznacza podwyższoną uwagę policji i podejrzenie o próbę podania nieprawdziwej informacji. Takie kroki, choć uciążliwe, są postrzegane jako konieczność w czasie wojny, aby zapobiegać prowokacjom.

Tło dramatycznych wydarzeń

Pamięć o tym, co wydarzyło się w nocy 22 lutego w centrum Lwowa, wciąż jest żywa. Tam, po przyjeździe policji na fałszywe wezwanie, nastąpiły dwa wybuchy. Ten zamach zakończył się tragicznie, pochłaniając życie policjantki i żołnierza Gwardii Narodowej, a także raniąc ponad 20 osób, co stanowiło jaskrawy dowód na brutalność rosyjskich operacji destabilizacyjnych. To zdarzenie zszokowało opinię publiczną i wywołało falę oburzenia.

Niespełna dzień po lwowskiej tragedii, Ukraina ponownie stanęła w obliczu podobnego zagrożenia. W Mikołajowie, na południu kraju, doszło do kolejnej eksplozji, tym razem na terenie nieczynnej stacji benzynowej. Siedmiu funkcjonariuszy patrolu zostało poszkodowanych, a dwóch z nich znalazło się w stanie ciężkim, co tylko potwierdziło systematyczność i zorganizowany charakter tych akcji przeciwko ukraińskiemu bezpieczeństwu.

Szef Policji Narodowej Iwan Wyhiwski wskazał, że zamachy we Lwowie i Mikołajowie są „skierowaną akcją przeciwko systemowi bezpieczeństwa i próbą destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju”.

Działania mające na celu destabilizację kraju

Słowa Iwana Wyhiwskiego trafnie oddają esencję tych incydentów – to nie są odosobnione przypadki, lecz część zorganizowanej strategii wymierzonej w wewnętrzną stabilność Ukrainy. Rosja, posługując się różnymi metodami, od werbowania osób z marginesu społecznego po skomplikowane operacje wywiadowcze, próbuje osłabić państwo od środka, siejąc strach i nieufność wśród obywateli.

Zatrzymanie agenta w Równem i upublicznienie szczegółów jego operacji to ważny sukces SBU, który pokazuje skuteczność ukraińskich służb w walce z podziemną działalnością wroga. Sprawca czeka teraz na wymiar sprawiedliwości, a grozi mu do 12 lat więzienia wraz z konfiskatą mienia, co jest sygnałem, że próby destabilizacji nie pozostaną bezkarnie. Ukraina pozostaje czujna, a jej służby aktywnie przeciwdziałają kolejnym prowokacjom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.