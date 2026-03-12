Wołodymyr Zełenski oskarża Węgry. Co stało się z ukraińskim konwojem złota i milionów?

Węgierski „bandytyzm” na drodze

Prezydent Wołodymyr Zełenski użył mocnych słów, aby opisać działania węgierskich funkcjonariuszy, którzy zatrzymali specjalny transport państwowego Oszczadbanku. Konwój, wiozący znaczne sumy pieniędzy oraz złoto, miał bezpiecznie przejechać z Austrii na Ukrainę przez terytorium Węgier. Ukraiński przywódca nie pozostawił złudzeń, nazywając tę interwencję aktem bandytyzmu, całkowicie pozbawionym jakichkolwiek podstaw prawnych. Tym samym dotychczas napięte relacje między Kijowem a Budapesztem znów osiągnęły punkt wrzenia.

Incydent, który wstrząsnął dyplomacją, miał miejsce w miniony czwartek, kiedy to węgierskie służby przejęły dwa opancerzone samochody bankowe. Nie tylko zarekwirowano transport, ale również zatrzymano siedmiu członków personelu Oszczadbanku, co z pewnością nie poprawiło atmosfery. W środku pojazdów znajdowało się łącznie czterdzieści milionów dolarów, trzydzieści pięć milionów euro oraz dziewięć kilogramów czystego złota, co stanowiło ogromną wartość. Na szczęście, zatrzymani pracownicy odzyskali wolność już następnego dnia, jednak niesmak pozostał.

Dlaczego zatrzymano ukraiński konwój?

Szef Narodowego Banku Ukrainy, Andrij Pysznyj, szybko wyjaśnił publicznie, że przewóz cennych ładunków drogą lądową to standardowa procedura w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego. Zapewnił, że wszystkie wymagane formalności i międzynarodowe przepisy zostały spełnione w terminie, co czyni węgierską interwencję jeszcze bardziej zagadkową. Kijów stanowczo podkreśla, że całe przedsięwzięcie odbyło się zgodnie z prawem, a żadne nadużycia nie miały miejsca. Tłumaczenie to jednak najwyraźniej nie przekonało strony węgierskiej, która podjęła tak drastyczne kroki.

Reakcja ukraińskiego resortu dyplomacji była natychmiastowa i równie ostra, jak słowa prezydenta Zełenskiego. Minister spraw zagranicznych, Andrij Sybiha, jasno stwierdził, że ten krok Budapesztu jest niczym innym, jak formą politycznego nacisku na Ukrainę w trudnym dla niej czasie. Tego typu działania znacząco pogarszają i tak już skomplikowane relacje sąsiedzkie, budząc pytania o rzeczywiste intencje Węgier. Węgry od dłuższego czasu są postrzegane jako kraj o skomplikowanych relacjach z Ukrainą, często działający wbrew unijnemu konsensusowi.

Rurociąg Przyjaźń to kolejny punkt zapalny

Incydent z konwojem to niestety niejedyny problem, który od dłuższego czasu zatruwa atmosferę między Kijowem a Budapesztem. Kolejnym, a zarazem bardzo poważnym powodem narastającego kryzysu jest rurociąg Przyjaźń, który od końca stycznia nie tłoczy rosyjskiej ropy do Europy. Ukraińska strona konsekwentnie informuje o trwających intensywnych pracach naprawczych uszkodzonej instalacji, wskazując na awarię jako główną przyczynę przestoju. To techniczne wyjaśnienie ma jednak swoje polityczne drugie dno, które wzbudza wiele kontrowersji.

Węgry, wraz ze Słowacją, prezentują odmienną, znacznie bardziej sceptyczną interpretację sytuacji. Rządy obu tych krajów otwarcie sugerują, że wstrzymanie dostaw surowca nie jest zwykłą awarią, lecz celowym działaniem ze strony Kijowa. Widzą w tym próbę odcięcia strategicznych dostaw, co jest oskarżeniem o poważne konsekwencje dla regionalnej stabilności energetycznej. W kontekście tego długotrwałego sporu, zatrzymanie konwoju nabiera dodatkowego, niepokojącego znaczenia, wpisując się w szerszy obraz narastających antagonizmów.

