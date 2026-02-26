Meksyk płonie po likwidacji El Mencho. Kto naprawdę wydał narkobossa?

Kim jest Maria Julissa i co jej zarzucają?

Śmierć Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa, szerzej znanego jako El Mencho, wywołała w Meksyku prawdziwą lawinę spekulacji i chaosu. Podczas gdy członkowie kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG) w odwecie za likwidację swojego przywódcy sparaliżowali kraj, blokując drogi i atakując kluczową infrastrukturę, do mediów przeniknęła informacja, która zelektryzowała opinię publiczną. Nagle na czołówki gazet trafiła Maria Julissa, popularna influencerka i modelka, oskarżana o zdradzenie miejsca ukrycia narkobossa.

Według lokalnych doniesień, gwiazda mediów społecznościowych, znana również z publikacji na portalach dla dorosłych, miała rzekomo romansować z El Mencho, a następnie przekazać cenne informacje organom ścigania. Maria Julissa stanowczo zaprzeczyła tym rewelacjom, odcinając się od jakiejkolwiek relacji z poszukiwanym przestępcą. Mimo jej dementi, oskarżenia nabrały realnego wymiaru \u2013 w przestrzeni publicznej pojawiły się transparenty, które wprost oskarżały ją o zdradę. W realiach meksykańskiego półświatka takie pomówienia niosą ze sobą ryzyko, które często kończy się tragicznie.

Jak zginął Nemesio Rubén Oseguera Cervantes?

El Mencho przez lata budował swoją przerażającą reputację na fundamencie bezwzględnego terroru, przekształcając CJNG w jedną z najpotężniejszych i najbardziej okrutnych organizacji przestępczych na świecie. 59-letni lider kartelu znalazł swój krwawy koniec w minioną niedzielę, w niewielkiej miejscowości Tapalpa. To właśnie tam armia meksykańska, wspierana przez lotnictwo i elitarne jednostki specjalne, przeprowadziła zmasowany szturm, który szybko przerodził się w regularną bitwę.

Według oficjalnych komunikatów resortu obrony, w trakcie operacji zlikwidowano czterech bandytów. Sam szef kartelu został ranny podczas intensywnej wymiany ognia, podobnie jak dwóch jego towarzyszy. Ostatecznie Oseguera Cervantes zmarł na pokładzie śmigłowca, w trakcie transportu medycznego do stolicy kraju. Jego śmierć symbolicznie zamyka jeden z najbardziej brutalnych rozdziałów w historii meksykańskiej przestępczości zorganizowanej, choć nie ma gwarancji, że oznacza koniec spirali przemocy, która dręczy kraj.

Kto zastąpi El Mencho? Bitwa o schedę

Wraz ze śmiercią El Mencho natychmiast rozpoczął się bezwzględny wyścig o przejęcie kontroli nad lukratywnym i krwawym imperium kartelu Jalisco Nowej Generacji. W cieniu chaosu i zamieszek, które przetoczyły się przez Meksyk, krystalizują się kandydaci do przejęcia schedy po zmarłym liderze. Głównym kandydatem na nowego przywódcę CJNG jest Juan Carlos Valencia González, pasierb Nemesio Oseguery Cervantesa, za którego głowę władze Ameryki Północnej oferują imponującą sumę 5 milionów dolarów.

To nazwisko pojawiało się już wcześniej w kontekście struktury kartelu, jednak dopiero teraz, po śmierci El Mencho, jego rola może stać się kluczowa. Przejęcie władzy w tak potężnej organizacji, charakteryzującej się wyjątkowym sadyzmem i brutalnością, z pewnością nie będzie pozbawione dalszych walk i ofiar. Obserwatorzy sytuacji w Meksyku przewidują, że walka o dominację w narkotykowym imperium dopiero się rozpoczyna, a jej echa mogą trwać tygodniami, a nawet miesiącami, destabilizując region.

Przerażające zbrodnie kartelu Jalisco Nowej Generacji

Kartel Jalisco Nowej Generacji pod dowództwem El Mencho zapisał się w historii meksykańskiej przestępczości wyjątkowym sadyzmem i bezwzględnością. Ich znakiem rozpoznawczym stały się wstrząsające nagrania dokumentujące tortury, publiczne ścinanie głów oraz makabryczną profanację zwłok. Bandyci posuwali się nawet do kanibalizmu, wycinając i zjadając serca swoich wrogów, aby zademonstrować pełnię swojej brutalności i ostrzec każdego, kto ośmieliłby się im przeciwstawić.

Terror ten był systemowo łączony ze skutecznym korumpowaniem urzędników na wszystkich szczeblach władzy, co pozwalało organizacji działać z niemal całkowitą bezkarnością. Makabryczne odkrycia były i są codziennością w rejonach działania grupy \u2013 w 2011 roku na ulicy porzucono 35 ciał w biały dzień, co stało się tragicznym symbolem ich okrucieństwa. W ubiegłym roku śledczy natrafili na tajny kompleks służący do utylizacji zwłok w pobliżu Teuchitlán, gdzie funkcjonowały piece krematoryjne, a na miejscu zabezpieczono setki przedmiotów osobistych ofiar. To świadectwo skali zbrodni, których dopuszczał się kartel.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.