Książę Andrzej z nowym zakazem. Jak król Karol III ograniczył jego wolność?

Kolejne restrykcje dla Andrzeja

Problemy księcia Andrzeja, brata brytyjskiego monarchy, nie ustają. W czwartek, 19 lutego, byłego księcia zatrzymano na terenie posiadłości Wood Farm. Następnie poddano go trwającemu jedenaście godzin przesłuchaniu policyjnemu. Śledczy intensywnie badają wątek z okresu, gdy arystokrata pełnił funkcję wysłannika handlowego Wielkiej Brytanii.

Ujawnione akta sugerują możliwość udostępniania tajnych dokumentów państwowych. Mimo że Andrzeja zwolniono do domu bez postawienia zarzutów, służby przeprowadziły przeszukanie jego rezydencji. Dochodzenie w tej sprawie nadal pozostaje w toku, co podkreśla powagę sytuacji. Brat władcy przebywa obecnie w odosobnieniu w willi Wood Farm.

Gdzie przebywa książę Andrzej?

Książę Andrzej musiał przenieść się do Wood Farm z luksusowego Royal Lodge w Windsorze. Chociaż warunki w Sandringham są uznawane za komfortowe, jego pozycja w rodzinie królewskiej drastycznie się pogorszyła. Ostatnie wydarzenia dodatkowo nadszarpnęły wizerunek byłego księcia. Decyzja o przenosinach była jednym z wielu ograniczeń nałożonych na księcia.

Teraz odebrano mu możliwość korzystania z uroków posiadłości w siodle, co było jego ulubioną aktywnością. Zakaz jazdy konnej to kolejna restrykcja, która dotyka 66-latka. Te działania są odpowiedzią na trwające postępowanie. Król Karol III i jego doradcy dokładnie monitorują sytuację.

Zakaz jazdy konnej. Dlaczego?

Jak donosi „Mirror”, na księcia Andrzeja Mountbattena-Windsora nałożono zakaz jazdy konnej. Decyzja ta została podjęta przez doradców królewskich z powodu poważnych obaw. Według nich, widok uśmiechniętego arystokraty na koniu w obecności fotoreporterów byłby „złym sygnałem”. Taki obraz mógłby wywołać negatywne reakcje społeczne w obliczu toczącego się postępowania. Doradcy dążą do ochrony wizerunku monarchii.

Do tej pory 66-latek regularnie realizował swoją pasję na terenach Windsoru. Obecnie jego domem jest Wood Farm, gdzie również korzystał z możliwości jazdy. Media przypominają, że to kolejne znaczące ograniczenie nałożone na brata króla. W minionym roku książę zrzekł się pozwolenia na broń, rezygnując tym samym z polowań. Te środki mają na celu minimalizowanie publicznego eksponowania księcia.

Reakcja opinii publicznej

Ewentualne zdjęcia zadowolonego i jak zwykle nie odczuwającego skruchy Andrzeja mogłyby wywołać oburzenie społeczne. Taki rozwój wydarzeń byłby niekorzystny dla całej rodziny królewskiej. Dlatego zalecono mu unikanie publicznych wystąpień i pozostawanie w cieniu. Książę jest zobowiązany do przestrzegania tych zaleceń, aby nie pogarszać i tak już trudnej sytuacji.

Doradcy królewscy starają się w ten sposób opanować kryzys wizerunkowy. Ograniczenia te mają na celu zmniejszenie negatywnych skojarzeń z postacią księcia Andrzeja. Dalsze postępowanie śledcze z pewnością będzie miało wpływ na jego przyszłość w rodzinie królewskiej. Decyzje podejmowane są w celu utrzymania spokoju i porządku wokół monarchii.

