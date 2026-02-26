Pożar figury Matki Boskiej. Co ujawniły wstępne ustalenia śledczych?

Gigantyczny pożar w Natalu

W brazylijskim mieście Natal doszło do pożaru monumentalnej figury Matki Boskiej Fatimskiej. Konstrukcja o wysokości ponad 30 metrów stanęła w płomieniach 25 lutego, niedługo przed planowanym na marzec uroczystym odsłonięciem. Ogień szybko strawił prawie ukończony pomnik, który był jednym z największych tego typu na świecie.

Zdarzenie miało miejsce w stolicy stanu Rio Grande do Norte, w północno-wschodniej Brazylii. Wstępne dochodzenie służb wskazuje na zwarcie instalacji elektrycznej jako najbardziej prawdopodobną przyczynę pożaru. Na terenie budowy poparzony został jeden z pracowników, któremu udzielono pomocy medycznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dlaczego ogień rozprzestrzenił się tak szybko?

Monument był niemal gotowy do inauguracji; brakowało jedynie zamontowania korony na jego szczycie. Lokalne władze poinformowały, że figura została wykonana z materiałów łatwopalnych, co znacząco przyczyniło się do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia. Ta cecha konstrukcyjna mogła mieć decydujący wpływ na skalę zniszczeń w tak krótkim czasie.

Koszt całej inwestycji oszacowano na około 15 milionów reali brazylijskich, co stanowi równowartość ponad 10 milionów złotych. Figura Matki Bożej Fatimskiej, mierząca ponad 30 metrów wysokości i osadzona na ośmiometrowym postumencie, miała być znaczącą atrakcją religijną i turystyczną w regionie.

Jak ważny jest kult Matki Boskiej Fatimskiej?

Planowane na marzec uroczyste otwarcie pomnika Matki Boskiej Fatimskiej miało zgromadzić tysiące wiernych. Kult Matki Bożej Fatimskiej jest niezwykle silny w Brazylii, co potwierdzają dane dotyczące pielgrzymek. Każdego roku miliony Brazylijczyków podróżują do portugalskiej Fatimy, jednego z czołowych sanktuariów maryjnych na świecie.

W ubiegłym roku do Fatimy przybyło blisko 9,5 miliona pielgrzymów z Brazylii, podróżujących w zorganizowanych grupach. Objawienia fatimskie, które rozpoczęły się 13 maja 1917 roku, miały miejsce trójce dzieci i wzywały do modlitwy oraz pokuty. Przekaz z Fatimy pozostaje kluczowym punktem odniesienia dla katolików na całym świecie.

