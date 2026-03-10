Meteoryt uderzył w dom w Niemczech. Nikt nie wie, co zniszczył oprócz dachu?

Co wydarzyło się w Koblencji?

8 marca o godzinie 17.55 czasu uniwersalnego (18.55 czasu polskiego) mieszkańcy Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej zaobserwowali wyjątkowo jasną kulę ognia na niebie. Zjawisko to poprzedziło uderzenie meteorytu, który wywołał falę zgłoszeń alarmowych. Ludzie dzwonili na numery alarmowe, zgłaszając przerażające widoki.

Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (IMO) zebrała blisko 2,5 tysiąca raportów od świadków, którzy obserwowali tę niezwykłą kulę ognia. Wielu zastanawiało się, czy to nie najazd kosmitów, a w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej, niektórzy obawiali się nawet wybuchu wojny. Okazało się, że to meteoryt, który nie tylko wystraszył, ale i wyrządził rzeczywiste szkody.

Fragmenty meteorytu przebiły dach?

Zgodnie z informacjami niemieckiego dziennika „Bild”, fragmenty meteorytu uderzyły w budynek mieszkalny w dzielnicy Güls w Koblencji. Odłamki te spowodowały otwór w dachu obiektu mieszkalnego, którego rozmiary oszacowano na wielkość piłki nożnej. Co więcej, część z tych fragmentów wpadła bezpośrednio do sypialni.

Benjamin Marx, szef straży pożarnej w Koblencji, potwierdził doniesienia o rozpadzie meteorytu nad Nadrenią-Palatynatem. W chwili zdarzenia w uszkodzonym domu znajdowało się kilka osób. Na szczęście, nikt z nich nie odniósł żadnych obrażeń. W pomieszczeniu, do którego wpadły fragmenty skały, pozostał jedynie pył i drobne kawałki materiału kosmicznego.

„W Nadrenii-Palatynacie spadło kilka fragmentów, a tutaj również doszło do uderzenia w budynek mieszkalny” – powiedział Benjamin Marx.

Gdzie jeszcze widziano kulę ognia?

Niezwykłe zjawisko jasnej kuli ognia było obserwowane także w innych regionach Niemiec. Policja w Osnabrück, leżącym w Dolnej Saksonii, otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących obiektu, który miał spaść między Georgsmarienhütte a Osnabrück. Podobnie jak w Koblencji, również w tej lokalizacji nikt nie został ranny.

Służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz helikopter marynarki wojennej, zostały zaangażowane w Stade, mieście na zachód od Hamburga. Tam sprawdzano zgłoszenie o możliwym upadku fragmentów w pole kukurydzy. Mimo intensywnych poszukiwań nie znaleziono jednak żadnych obiektów, które mogłyby pochodzić z meteorytu.

Czy zjawisko było widoczne tylko w Niemczech?

Niedzielne zjawisko było szerzej widoczne, niż początkowo sądzono. Według niemieckiej agencji dpa, meteoryt obserwowano również w innych niemieckich landach, między innymi w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Saarze czy Badenii-Wirtembergii. Świadkowie opisywali to jako „jasno świecący obiekt z krótkim błyskiem ognia”, co podkreśla spektakularny charakter wydarzenia.

Oprócz Niemiec, kula ognia była widoczna również w innych krajach Europy Zachodniej, co potwierdziły zgłoszenia do Międzynarodowej Organizacji Meteorowej. Zjawisko to przypomniało o potędze natury i wywołało liczne dyskusje na temat zagrożeń z kosmosu, jednak bez poważniejszych konsekwencji dla ludzi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.