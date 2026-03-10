Morderstwo 8-latka w Niemczech. Co ujawnił akt oskarżenia przeciwko macosze?

Tragiczne zniknięcie 8-letniego Fabiana

Dnia 10 października 2025 roku, w niemieckiej miejscowości Güstrow, położonej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, doszło do zaginięcia 8-letniego Fabiana. Matka chłopca po raz ostatni widziała syna rano, przed wyjściem do pracy. Po południu, gdy wróciła do domu, Fabiana już nie było, co natychmiast zgłosiła policji. Władze rozpoczęły intensywne poszukiwania zaginionego chłopca na szeroką skalę w całym regionie, jak donosi portal tag24.de.

Cztery dni później, 14 października, ciało chłopca zostało "odnalezione" przez Ginę H., byłą partnerkę ojca Fabiana. Kobieta twierdziła, że natknęła się na zwłoki podczas spaceru z psem w zarośniętym zbiorniku wodnym niedaleko Klein Upahl. Następnego dnia prokuratura w Rostocku potwierdziła, że badania DNA jednoznacznie wskazały na 8-letniego Fabiana, a obdukcja wykazała, że dziecko padło ofiarą przemocy, co podał welt.de.

Gina H. oskarżona o morderstwo

Według szczegółowych ustaleń niemieckiej prokuratury, Gina H. miała podstępnie zwabić Fabiana z jego domu 10 października rano. Pod pretekstem zabrania go samochodem, wywiozła 8-latka na odludne pole niedaleko Klein Upahl. Obciążające dowody wskazują na premedytację działania oskarżonej w całej tej sprawie. Tam, w ukrytym stawie, miało dojść do brutalnego ataku na chłopca, co potwierdziły wyniki śledztwa.

Śledczy zarzucają 29-latce, że zadała chłopcu co najmniej sześć ciosów nożem w klatkę piersiową, a następnie podpaliła ciało Fabiana, używając do tego łatwopalnego środka. Działanie to miało na celu zatarcie wszelkich śladów przestępstwa, co znacząco pogarsza jej sytuację prawną. Prokuratura w Rostocku podkreśla, że sprawa dotyczy czynu o wyjątkowej brutalności i podstępie, co jest kluczowe dla zarzutów.

"To czyn o wyjątkowej brutalności i podstępie – podkreśla rzecznik prokuratury w Rostocku cytowany przez tag24.de. - Do czasu wyroku obowiązuje jednak domniemanie niewinności."

Przełom w śledztwie czy program TV pomógł?

Kluczowy przełom w śledztwie nastąpił 6 listopada 2025 roku, po emisji programu "Aktenzeichen XY… ungelöst" na antenie niemieckiej telewizji ZDF. Po emisji programu policja otrzymała aż 23 nowe zgłoszenia od widzów. Wiele z tych informacji okazało się niezwykle obiecujących i wskazało nowe kierunki działań operacyjnych w śledztwie. Tego samego dnia funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania kilku posesji.

Wśród przeszukanych obiektów znalazło się gospodarstwo w Reimershagen oraz mieszkanie należące do Giny H. Wieczorem 6 listopada zapadła decyzja o zatrzymaniu kobiety, która od początku była w kręgu podejrzanych. Wobec 29-latki wydano nakaz aresztowania pod zarzutem morderstwa, co było efektem zgromadzonego materiału dowodowego i nowych zeznań. Zatrzymanie to miało miejsce tuż po kluczowej emisji programu telewizyjnego.

Co zeznali świadkowie?

Według ustaleń dziennika Bild, po emisji programu "Aktenzeichen XY… ungelöst" zgłosili się świadkowie, których zeznania mogą okazać się decydujące. Twierdzili oni, że Gina H. dzień przed "odnalezieniem" ciała Fabiana, prowadziła ich w okolice tego samego, ukrytego stawu. Te zeznania mogą znacząco obciążyć oskarżoną, wskazując na jej wcześniejszą znajomość miejsca zbrodni. Świadkowie ci ujawnili nowe, nieznane wcześniej fakty, które są badane przez prokuraturę.

Jeśli te kluczowe zeznania świadków zostaną potwierdzone podczas procesu, mogą stać się jednym z głównych i najbardziej obciążających elementów aktu oskarżenia. Potwierdzenie tej wersji wydarzeń wzmocniłoby argumenty prokuratury. Wskazanie miejsca zbrodni przed "odnalezieniem" ciała podważałoby wiarygodność wersji Giny H. dotyczącej przypadkowego znalezienia zwłok 8-latka. Dowody poszlakowe odgrywają kluczową rolę w tego typu sprawach.

Jaka kara grozi oskarżonej?

Prokuratura w Rostocku oficjalnie zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Fabiana i skierowała akt oskarżenia do sądu. Gina H. stanie przed wymiarem sprawiedliwości pod zarzutem morderstwa z premedytacją i w sposób podstępny. Akt oskarżenia stanowi kulminację kilkumiesięcznych intensywnych działań śledczych, prowadzonych przez niemieckie organy ścigania. Sprawa jest uznawana za jedną z najbardziej wstrząsających w ostatnich latach.

Mimo zakończenia śledztwa, oficjalny motyw zbrodni wciąż nie został publicznie ujawniony przez prokuraturę. Proces sądowy ma ruszyć w najbliższych miesiącach. Jeśli Gina H. zostanie uznana za winną zarzucanych jej czynów, grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności zgodnie z niemieckim prawem karnym. Oczekuje się, że przebieg procesu będzie szeroko komentowany i monitorowany przez media, zarówno lokalne, jak i krajowe.

"To jedna z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat – mówi jeden z lokalnych śledczych cytowany przez niemieckie media. - Motyw wciąż nie został oficjalnie ujawniony."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.