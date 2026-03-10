Najwyższy opuszczony wieżowiec świata, China 117 Tower. Co czeka giganta w Tianjinie?

China 117 Tower: Symbol architektonicznej porażki

Drapacze chmur często symbolizują rozwój gospodarczy i zaawansowanie technologiczne miast. Inwestorzy na całym świecie dążą do wznoszenia coraz wyższych konstrukcji, aby podkreślić prestiż regionu. Niestety, ambitne plany budowlane mogą zakończyć się niepowodzeniem, pozostawiając niedokończone szkielety. Monumentalny wieżowiec China 117 Tower stał się idealnym przykładem takiej architektonicznej katastrofy, pozostając opuszczonym przez ponad dekadę.

Obiekt, znany również jako Goldin Finance 117, wznosi się nad chińskim miastem Tianjin i jest wyraźnym dowodem na upadłe marzenia azjatyckich inwestorów. Ten betonowy kolos charakteryzuje się imponującymi parametrami technicznymi. Jego budowa została wstrzymana w kluczowym momencie, pomimo osiągnięcia docelowej wysokości w 2015 roku.

Jak wysoki jest Goldin Finance 117?

Konstrukcja China 117 Tower osiągnęła wysokość 597 metrów, co czyni ją jednym z najwyższych budynków na świecie. Wewnątrz wieżowca zaplanowano aż 128 pięter użytkowych, które miały mieścić biura, hotel i inne luksusowe przestrzenie. Prace budowlane rozpoczęły się na przełomie 2008 i 2009 roku, zapowiadając szybkie powstanie nowego symbolu potęgi. Budynek osiągnął swoją docelową wielkość w 2015 roku, co było znaczącym etapem projektu.

Mimo osiągnięcia pełnej wysokości, główny inwestor niespodziewanie wstrzymał wszelkie działania na placu budowy. Ta decyzja sprawiła, że od 2015 roku China 117 Tower pozostawał całkowicie opuszczony. Obiekt, który miał być wizytówką Tianjinu, stał się zamiast tego najwyższym opuszczonym budynkiem świata, wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa. Jego surowa fasada przez lata dominowała nad panoramą miasta.

Przyczyny wstrzymania budowy wieżowca

Główną przyczyną przerwania prac budowlanych na Goldin Finance 117 były poważne problemy finansowe właścicieli inwestycji. Firma deweloperska Goldin Financial Holdings doświadczyła znacznej utraty płynności. Decydującym czynnikiem okazał się potężny krach na chińskiej giełdzie, który miał miejsce w 2015 roku i wpłynął na możliwości dewelopera.

W rezultacie krachu, ekipy budowlane zostały natychmiast wycofane z placu, pozostawiając niemal ukończony drapacz chmur w stanie niedokończonym. Od tamtej pory wieżowiec w Tianjinie pozostawał pusty, zyskując miano architektonicznego widma. Sytuacja ta sprawiła, że China 117 Tower oficjalnie znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najwyższy pusty budynek na globie, jak informuje serwis architecturaldigest.com.

Kiedy China 117 Tower zostanie ukończony?

Po blisko dziesięciu latach kompletnego zastoju w kwestii Goldin Finance 117 nastąpił nieoczekiwany przełom. Urzędnicy odpowiedzialni za rozwój miasta Tianjin podjęli kroki w celu wznowienia prac. W 2025 roku zostały wydane stosowne zgody na kontynuowanie przerwanej inwestycji, co otworzyło drogę do jej ukończenia. Projekt zyskał również solidny zastrzyk finansowy, co jest kluczowe dla tak ogromnego przedsięwzięcia.

Dokończeniem monumentalnego giganta z Tianjinu zajmie się zupełnie nowe konsorcjum biznesowe, które przejęło odpowiedzialność za projekt. Nowi inwestorzy wyznaczyli ambitny termin oddania obiektu do użytku. Planowany rok ukończenia China 117 Tower to 2027. Obecna sytuacja daje nadzieję, że tym razem plany zostaną pomyślnie zrealizowane, a wieżowiec w końcu ożyje.

