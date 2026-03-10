Trump grozi Iranowi. "Śmierć, ogień i furia"

Eskalacja napięć wokół Ormuz

Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie polepsza się, pomimo wcześniejszych zapewnień Donalda Trumpa o rychłym zakończeniu konfliktu. Po jedenastu dniach od rozpoczęciu ataków na Iran przez USA i Izrael wojna trwa, a najnowsze groźby ze strony prezydenta USA zwiększają napięcie. Cieśnina Ormuz, kluczowy szlak handlowy dla globalnych dostaw ropy, pozostaje praktycznie zablokowana.

Prezydent Trump zapowiedział, że siły Stanów Zjednoczonych przejmą kontrolę nad cieśniną i będą eskortować tankowce, aby zapewnić swobodny przepływ surowców. Z kolei Iran zagroził niszczeniem statków, które podjęłyby próbę przepłynięcia przez ten strategiczny obszar.

"Nie pozwolę, by reżim terrorystyczny wziął świat na zakładnika i próbował zablokować globalne dostawy ropy. Jeśli Iran zrobi cokolwiek, by to zrobić, zostanie uderzony znacznie, znacznie mocniej. Zlikwiduję te cele, które były łatwe i o których wspomniałem" - powiedział prezydent USA.

Ostrzejsze słowa w mediach społecznościowych

Po publicznym oświadczeniu, Donald Trump zamieścił jeszcze ostrzejszy wpis na platformie Truth Social, wzmacniając swoje wcześniejsze groźby wobec Iranu. Treść wpisu wywołała szerokie spekulacje na temat rodzaju możliwego ataku i jego konsekwencji dla regionu.

Prezydent Trump zagroził, że Iran zostanie "DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ" uderzony, jeśli spróbuje zatrzymać przepływ ropy przez Cieśninę Ormuz. Dodał, że zniszczone zostaną "cele łatwe do zniszczenia", co w praktyce uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu.

„Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory” - zagroził Trump we wpisie na platformie Truth Social.

„Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu – śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować – ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!” - głosi wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Czy Trump mówił o broni atomowej?

Wypowiedzi Donalda Trumpa, zwłaszcza te o "śmierci, ogniu i furii", nie zawierały bezpośredniego odniesienia do broni atomowej, ale skłaniają do takiej interpretacji. Użycie takiej broni na Bliskim Wschodzie jest scenariuszem, którego nie można całkowicie wykluczyć.

Tymczasem Iran kontynuuje eksport ropy naftowej, mimo blokady Cieśniny Ormuz, korzystając z terminalu na małej wyspie Chark. Zdjęcia satelitarne, potwierdzone przez europejski system Copernicus, wskazują, że 90 procent irańskiej ropy jest transportowana właśnie tą drogą. Teheran wykorzystuje zyski z ropy do zakupu broni od Rosji i Chin, co dodatkowo komplikuje sytuację geopolityczną w regionie.

Jak Iran omija blokadę?

Iran skutecznie omija blokadę strategicznej Cieśniny Ormuz, wykorzystując alternatywne szlaki i terminale do eksportu ropy naftowej. Głównym punktem tranzytu jest terminal na wyspie Chark, który umożliwia kontynuację sprzedaży surowca na światowe rynki. To pokazuje elastyczność i zdolność Iranu do adaptacji w trudnej sytuacji.

Dane i zdjęcia satelitarne z europejskiego systemu Copernicus jasno potwierdzają aktywność na wyspie Chark, z której wywożone jest około 90% irańskiej ropy. Ten nieprzerwany strumień dochodów pozwala Teheranowi na finansowanie zakupów zbrojeniowych, w tym od Rosji i Chin, co ma wpływ na równowagę sił w regionie.

