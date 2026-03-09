Liban w ogniu. Kim był bohater, który oddał życie za wspólnotę?

Liban na krawędzi

Bliski Wschód ponownie staje się areną dramatycznych wydarzeń, które z impetem uderzają w najbardziej bezbronnych. Liban, kraj od lat borykający się z niestabilnością i kryzysem gospodarczym, jest teraz świadkiem eskalacji konfliktu, którego kosztem jest życie niewinnych. To już kolejna odsłona spirali przemocy, która wciąga cywilów w sam środek bezwzględnej walki o wpływy i terytoria.

W obliczu tej narastającej tragedii, śmierć ojca Pierre’a El Raii, proboszcza maronickiego z Qlaya, nabiera symbolicznego wymiaru. Duchowny zginął podczas niesienia pomocy swoim parafianom, stając się męczennikiem współczesnych czasów i bolesnym świadectwem ludzkiej desperacji w obliczu wojny.

Misja ostatniego ratunku

Fatalne wydarzenia, które doprowadziły do tragicznej śmierci ojca Pierre’a, miały miejsce w poniedziałek 9 marca, około godziny 14:00. Zrekonstruował je ojciec Toufic Bou Merhi, franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej. Kiedy ksiądz Pierre El Raii dowiedział się o uderzeniu pocisków w pobliski dom, jego reakcja była natychmiastowa i bezwzględna. Bez wahania ruszył na ratunek poszkodowanemu mieszkańcowi, nie zważając na własne bezpieczeństwo w rejonie objętym walkami.

W najgorętszym momencie udzielania pomocy rozegrał się prawdziwy dramat. Nastąpiło bowiem drugie, równie niszczycielskie uderzenie z powietrza, które trafiło w ten sam punkt. Kapłan został poważnie ranny, co przesądziło o jego dalszych losach i na zawsze zmieniło życie lokalnej społeczności.

"Właśnie dowiedzieliśmy się, że straciliśmy o. Pierre’a El Raii, maronickiego proboszcza Qlayaa – powiedział o. Toufic Bou Merhi, cytowany przez Vatican News. - Był pierwszy atak, który uderzył w dom w rejonie jego parafii, w górach, raniąc jednego z parafian. Ojciec Pierre pobiegł z dziesiątkami młodych ludzi, aby pomóc rannemu parafianinowi: właśnie wtedy nastąpił kolejny atak, kolejne bombardowanie tego samego domu. Proboszcz został ranny. Został przewieziony do szpitala w okolicy, ale nie przeżył. Zmarł niemal przy samych drzwiach szpitala. Miał zaledwie 50 lat."

Zbyt wiele cierpienia

Tragiczny bilans misji ratunkowej ojca Pierre’a El Raii szokuje i pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Mimo natychmiastowego transportu do pojazdu sanitarnego i rozpaczliwej walki o jego życie, obrażenia okazały się zbyt rozległe. Kapłan zmarł dosłownie przed wejściem na oddział szpitalny, co jest świadectwem brutalności i siły ataku, którego padł ofiarą.

50-letni duchowny, który poświęcił swoje życie służbie innym, stał się kolejną ofiarą konfliktu, który zdaje się nie mieć końca. Jego śmierć to nie tylko osobista tragedia, ale także potężny cios dla chrześcijańskiej wspólnoty w Libanie, która traci swojego duszpasterza i symbol nadziei w czasach beznadziei.

Dramat Libańczyków trwa

Śmierć duszpasterza to niestety tylko jedno z wielu świadectw koszmaru, jaki dotyka cały Liban. Kraj ten od lat zmaga się nie tylko ze zbrojnymi starciami, ale i z pogłębiającą się zapaścią gospodarczą, która rujnuje życie milionów. Bieżąca fala uderzeń z powietrza jedynie potęguje wszechobecny zamęt i poczucie absolutnego braku bezpieczeństwa.

W rozmowie z Vatican News, franciszkanin Toufic Bou Merhi nie krył przerażenia losem tamtejszych katolików, którzy drżą o przetrwanie każdego dnia. Wielu z nich rozważa porzucenie dobytku i ucieczkę z domów, szukając schronienia przed konfliktem. Wobec tak makabrycznych doświadczeń, zakonnik poprosił świat o modlitwę i niezachwianą otuchę dla cierpiących.

Głos Kościoła apeluje o pokój

W świetle dramatów humanitarnych, przymusowych ucieczek setek tysięcy ludzi z domów i codziennej grozy, głos Kościoła nabiera szczególnej wagi. Ksiądz Toufic Bou Merhi, poruszony tragedią ojca Pierre’a i cierpieniem Libańczyków, wezwał do natychmiastowego zaprzestania rozlewu krwi. To apel o powstrzymanie bezsensownej przemocy, która niszczy ludzkie życie i nadzieję na lepsze jutro.

Duchowny kategorycznie domaga się od społeczności międzynarodowej podjęcia konkretnych dyplomatycznych kroków, które zagwarantują pokój i stabilność w regionie. Wszyscy, którzy mają wpływ na bieg wydarzeń, powinni zaangażować się w budowanie trwałego pokoju, zamiast dolewać oliwy do ognia konfliktu.

