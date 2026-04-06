Nowy James Bond to kobieta? Reżyser Paul Feig widzi w roli agenta 007 Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney nowym Bondem?

Paul Feig, reżyser znany ze współpracy z Sydney Sweeney przy filmie „The Housemaid”, otwarcie stwierdził, że aktorka mogłaby wcielić się w postać Jamesa Bonda. Nie widzi jej jedynie w roli tzw. „dziewczyny Bonda”, lecz jako głównego szpiega. Jego wypowiedź ponownie rozbudziła dyskusję na temat przyszłości kultowej postaci Agenta 007.

Sweeney, mająca 28 lat, należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia w Hollywood. Już wcześniej sama wyrażała zainteresowanie serią o Bondzie. Po przejęciu praw do franczyzy przez platformę Amazon, aktorka z ciekawością czekała na dalszy rozwój wydarzeń.

"Wolałbym, żeby Sydney była następnym Bondem. Były dobre Bond girls, ale niech ona będzie szpiegiem" – powiedział. Dodał też, że aktorka jest bardzo pracowita, profesjonalna i dobrze przygotowana do takiej roli.

Czy Bond może być kobietą?

Wizja kobiecej wersji Jamesa Bonda wywołuje mieszane uczucia wśród fanów serii na całym świecie. Wielu widzów podchodzi sceptycznie do potencjalnych zmian w charakterze postaci, która przez lata była jasno określona przez Iana Fleminga jako brytyjski agent, mężczyzna o konkretnym wizerunku.

Pomimo tych spekulacji, wciąż pojawiają się nazwiska męskich aktorów, którzy są wymieniani jako kandydaci do zastąpienia Daniela Craiga w roli Agenta 007. Wśród nich najczęściej wymienia się takie osobistości jak Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James oraz James Norton.

Obawy przed zmianami w serii

Dodatkowe emocje i obawy budzi fakt, że serię filmów o Jamesie Bondzie przejął globalny gigant Amazon. Istnieją spekulacje, że nowy właściciel będzie dążył do zmiany charakteru produkcji, dostosowując je bardziej do amerykańskiego rynku filmowego i preferencji widowni.

Legendarny odtwórca roli Bonda, Pierce Brosnan, już wcześniej krytycznie wypowiadał się na temat możliwych modyfikacji. Ostrzegał on przed odejściem od brytyjskich korzeni postaci, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jej esencję.

Kto wyreżyseruje nowego Bonda?

Mimo licznych niewiadomych dotyczących obsady głównej roli, wiadomo już, że za reżyserię kolejnego filmu o Agencie 007 odpowie Denis Villeneuve, twórca wysoko cenionej "Diuny". To nazwisko gwarantuje produkcję na wysokim poziomie artystycznym i wizualnym.

Scenariusz do nadchodzącej odsłony przygód Jamesa Bonda zostanie przygotowany przez Stevena Knighta, znanego jako twórca popularnego serialu "Peaky Blinders". Jego doświadczenie w tworzeniu angażujących historii budzi nadzieje na świeże podejście do fabuły. Na obecnym etapie szczegóły dotyczące głównego aktora pozostają jednak nieznane.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.