Papież Leon XIV o „obiecanej wygranej”. Co naprawdę znaczą słowa Ojca Świętego?

Niedziela Wielkanocna na Placu Świętego Piotra

Niedziela Wielkanocna to czas, gdy świat katolicki, a nawet znacznie szersze grono obserwatorów, wpatruje się w Watykan, oczekując słów nadziei i refleksji. Tym razem papież Leon XIV nie zawiódł, sprawując uroczystą mszę na legendarnym Placu św. Piotra, który jak zawsze tętnił życiem i duchowością. Jego homilia, pełna symboliki i głębokiego przesłania, miała za zadanie nie tylko przypomnieć o istocie świąt, ale także wskazać kierunek w obliczu współczesnych wyzwań. Duchowny w swoim słowie zwrócił uwagę na radość, światło i nadzieję płynące ze świąt, podkreślając, że zmartwychwstały Chrystus to synonim pokonanej śmierci.

Ojciec Święty, niczym doświadczony sternik, precyzyjnie nazwał zagrożenia, które niczym potężne burze targają współczesnym światem. Wymienił zarówno te płynące z wnętrza człowieka, takie jak smutek czy grzech, jak i zewnętrzne – wojnę, niesprawiedliwość czy ucisk ubogich. Wszystkie te zjawiska określił bez ogródek mianem „mocy śmierci”, co stanowiło mocne, niemal prorocze ostrzeżenie. Jednocześnie zaznaczył, że Wielkanoc jest czymś więcej niż tylko religijnym świętem; to zaproszenie do nowego życia, które ma moc zmieniania nawet najbardziej ponurych realiów.

„Pan żyje i pozostaje z nami. Poprzez przebłyski zmartwychwstania przenikające ciemności, powierza On nasze serce nadziei, która nas podtrzymuje: moc śmierci nie jest ostatecznym przeznaczeniem naszego życia. Jesteśmy raz na zawsze ukierunkowani ku pełni, ponieważ w Chrystusie zmartwychwstałym także my zmartwychwstaliśmy - wskazał Leon XIV podczas Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną. Liturgia pod przewodnictwem Ojca Świętego była sprawowana na Placu św. Piotra.”

Orędzie nadziei od Zmartwychwstałego Pana

Słowa papieża ożywiały wiarę i dodawały otuchy milionom ludzi, dając jasny sygnał, że pomimo wszelkich trudności, istnieje przestrzeń na odrodzenie. Jego przypomnienie, że zmartwychwstanie Jezusa zwiastuje nowy początek, który ma moc większą niż śmierć, wybrzmiało wyjątkowo mocno w kontekście globalnych konfliktów i osobistych dramatów. To przekaz, który trafia do serca, zapewniając, że każde, nawet najgłębsze, cierpienie ma swój kres i może przerodzić się w triumf.

Wielkanocna homilia papieża Leona XIV to nie tylko powtórzenie znanych prawd wiary, ale przede wszystkim mocne wezwanie do aktywnego przeżywania nadziei. Ojciec Święty podkreślił, że to przesłanie „ogarnia tajemnicę naszego życia i losy dziejów, dociera do nas nawet aż po otchłań śmierci, przez którą czujemy się zagrożeni, a czasem pokonani”. W obliczu współczesnych kryzysów, jego słowa o nadziei, która nie gaśnie, światle, które nie zachodzi, i pełni radości, której nic nie może przesłonić, nabierają wyjątkowego, wręcz profetycznego znaczenia.

„Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim i my zmartwychwstaniemy do nowego życia!” - powiedział na początku homilii Papież Leon XIV.

„śmierć została pokonana na zawsze, śmierć nie ma już nad nami władzy!”

Czym jest ziarno obiecanego zwycięstwa?

Papież nie unikał trudnych tematów, wskazując, że „moc śmierci zagraża nam zawsze, wewnątrz, jak i na zewnątrz”. Wewnętrzne zagrożenia to cała gama ludzkich słabości – ciężar grzechów, które „nie pozwalają nam wznieść się w górę”, zgaszone nadzieje przez troski i urazy, smutek, znużenie, poczucie zdrady czy odrzucenia. To wszystko sprawia, że człowiek czuje się „w tunelu, z którego nie widzimy wyjścia”, bezsilny wobec własnych niedoskonałości i cierpienia.

Równie mocno Ojciec Święty akcentował zewnętrzne oblicze tej mocy, które manifestuje się w niesprawiedliwości, partykularnych egoizmach, ucisku ubogich i niedostatecznej trosce o najsłabszych. Wymienił także „rany świata” wywołane nadużyciami, bałwochwalstwo zysku oraz przerażającą przemoc wojny, która brutalnie przypomina o ludzkiej zdolności do destrukcji. Te słowa, wypowiedziane w Wielkanoc, nabierają szczególnej wagi, wzywając do refleksji nad kierunkiem, w jakim zmierza nasza cywilizacja.

Jak Pascha zachęca do podniesienia wzroku?

W obliczu tej przytłaczającej rzeczywistości, papież Leon XIV zaoferował nie tylko diagnozę, ale i drogę wyjścia. „Pascha Pana zachęca nas, abyśmy podnieśli wzrok i otworzyli serce” – to wezwanie do aktywnej postawy, do odrzucenia fatalizmu i spojrzenia w przyszłość z nadzieją. To właśnie w duchu Wielkanocy „nieustannie żywi się – w naszym duchu i na drodze dziejów – ziarno obiecanego zwycięstwa”, co sugeruje, że triumf nad złem jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym wydarzeniem.

Pusty grób Zbawiciela, centralny punkt wielkanocnego misterium, jest dla papieża Leona XIV nie tylko historycznym faktem, ale przede wszystkim potężnym symbolem. Przypomina on, że w „każdej śmierci, której doświadczamy, jest też miejsce dla nowego życia, które się rodzi”. Ta perspektywa pozwala na odnalezienie sensu nawet w najtrudniejszych doświadczeniach, widząc w nich potencjał do głębokiej transformacji i odrodzenia. To obiecana wygrana, która wykracza poza doczesność.

Nowe życie silniejsze niż śmierć?

Papież kontynuował swoją myśl, podkreślając, że Pascha Jezusa Chrystusa daje ludziom niezachwianą nadzieję, ponieważ przypomina o możliwości nieustannego odradzania się w Zmartwychwstałym. To nie jest abstrakcyjna teologia, ale konkretne wezwanie do przeżywania każdego dnia jako szansy na rozpoczęcie czegoś nowego, na przezwyciężenie starych schematów i nawyków. Ewangelia, jak zauważył, nie mówi o Zmartwychwstaniu w sposób oderwany od rzeczywistości, lecz umieszcza je w konkretnym momencie: „pierwszy dzień po szabacie” (J 20, 1).

To precyzyjne umiejscowienie w czasie ma ogromne znaczenie symboliczne. Ten dzień nie tylko przypomina o początkach stworzenia świata, ale przede wszystkim „ogłasza początek nowego życia dla ludzkości – silniejszego niż śmierć”. W tych słowach kryje się potężne zapewnienie, że ostateczne zwycięstwo nad unicestwieniem jest już faktem, a każda osobista i globalna próba może stać się pretekstem do głębszego duchowego odrodzenia. Papież Leon XIV jasno wskazał kierunek ku przyszłości, która jest jaśniejsza niż teraźniejszość.

„Pascha jest nowym stworzeniem dokonanym przez Pana Zmartwychwstałego, jest nowym początkiem, jest życiem, które dzięki zwycięstwu Boga nad dawnym Przeciwnikiem zostało wreszcie uczynione wiecznym” - podkreślił Ojciec Święty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.