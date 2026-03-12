Pięcioraczki z Horyńca. Dramatyczna operacja córki w Tajlandii?

Trudne losy rodziny Clarke

Dominika i Vincent Clarke to rodzina wychowująca jedenaścioro dzieci, która zyskała rozpoznawalność w Polsce. Szerzej znani stali się w lutym 2023 roku, kiedy Dominika Clarke urodziła pięcioraczki: Elizabeth May, Evangeline Rose, Ariannę Daisy, Charlesa Patricka oraz Henry’ego Jamesa. Narodziny te były szeroko komentowane w mediach krajowych.

Niestety, niedługo po narodzinach rodzinę Clarke’ów dotknęła tragedia. Jeden z pięcioraczków, chłopiec o imieniu Henry James, zmarł wkrótce po porodzie. To wydarzenie wstrząsnęło rodziną i było publicznie udostępniane przez Dominikę Clarke w mediach społecznościowych.

Dlaczego Clarke’owie przenieśli się do Tajlandii?

Po tych trudnych doświadczeniach, rodzina Clarke’ów podjęła decyzję o istotnej zmianie w swoim życiu. Przeprowadzili się z Polski na wyspę Koh Lanta w Tajlandii, aby tam prowadzić spokojniejsze życie. Dominika Clarke aktywnie dzieli się codziennością swojej licznej rodziny za pośrednictwem mediów społecznościowych, relacjonując zarówno radosne, jak i wymagające momenty.

Przenosiny do Tajlandii miały na celu zapewnienie dzieciom i rodzicom spokojniejszego otoczenia oraz możliwości skupienia się na życiu rodzinnym z dala od nadmiernego zainteresowania mediów. Pomimo zmiany miejsca zamieszkania, rodzina nadal utrzymuje kontakt z obserwatorami w Polsce, regularnie publikując aktualizacje.

Wypadek córki Clarke’ów. Co się stało?

Niedawno Dominika Clarke poinformowała o kolejnych niepokojących wydarzeniach, które dotknęły jej rodzinę. Jedna z jej córek trafiła do szpitala po nietypowym wypadku. W jej uchu utknęła niewielka styropianowa kuleczka, co spowodowało konieczność interwencji medycznej. Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana niż początkowo zakładano.

Początkowe próby usunięcia ciała obcego, podejmowane przez lekarzy w warunkach ambulatoryjnych, nie przyniosły pożądanych rezultatów. Kuleczka zaklinowała się zbyt głęboko w przewodzie słuchowym dziewczynki, co uniemożliwiło jej bezpieczne wydobycie. Lekarze uznali, że dalsze próby mogłyby narazić dziecko na poważne ryzyko uszkodzenia słuchu.

Konieczna operacja w znieczuleniu ogólnym

W związku z trudnościami w usunięciu styropianowej kuleczki, lekarze podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Operacja ma odbyć się w znieczuleniu ogólnym, co jest standardową procedurą w przypadku głęboko osadzonych ciał obcych w uchu dziecka. Decyzja ta wzbudziła w Dominice Clarke duży niepokój.

Mama pięcioraczków nie ukrywała swoich obaw związanych z zabiegiem. Wyraziła szczególnie duże zmartwienie o możliwość uszkodzenia błony bębenkowej podczas usuwania kuleczki oraz o ogólne powikłania związane z operacją. Dla rodziców jest to bardzo stresująca sytuacja, wymagająca pełnego zaufania do zespołu medycznego.

Ile kosztuje zabieg córki pięcioraczków?

Po przekazaniu informacji o konieczności operacji, rodzina Clarke’ów otrzymała także szczegóły dotyczące jej kosztów. Szpital w Tajlandii przedstawił wycenę zabiegu, która opiewała na kwotę 74 tysiące. Jest to znacząca suma, którą rodzina musiała zorganizować w krótkim czasie. Dominika Clarke publicznie podzieliła się tą informacją z obserwatorami.

Zgodnie z wymogami szpitala, jeszcze tego samego dnia rodzina musiała uiścić 80 procent całkowitej kwoty, co stanowiło 59 200. Nie było wówczas wiadomo, czy pozostała część kosztów będzie mogła zostać rozłożona na raty lub w inny sposób ułatwić płatność. Sytuacja finansowa w obliczu nagłego wypadku zdrowotnego okazała się dużym wyzwaniem.

Czy internauci wspierają Dominikę Clarke?

Informacja o wypadku córki i konieczności operacji wywołała szerokie spektrum reakcji wśród obserwatorów Dominiki Clarke w mediach społecznościowych. Wielu fanów przesłało wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla dziewczynki, oferując pomoc i wyrażając solidarność z rodziną. Pozytywne komentarze miały na celu podniesienie na duchu matki i dziecka.

Jednakże, jak to często bywa w przypadku osób publicznych, pojawiły się również krytyczne komentarze. Niektórzy internauci sugerowali, że Dominika Clarke może wykorzystywać trudną sytuację dziecka do budowania wizerunku medialnego lub pozyskiwania wsparcia finansowego. Rodzina Clarke’ów od lat dzieli się swoim życiem w internecie, co niekiedy spotyka się z różnymi interpretacjami publiczności. Obserwatorzy influencerki trzymają kciuki za pomyślny przebieg operacji i szybki powrót dziewczynki do zdrowia.

