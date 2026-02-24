Potężna śnieżyca w Ameryce. Które stany ogłosiły stan wyjątkowy?

Gdzie ogłoszono stan wyjątkowy?

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone doświadczyły jednej z najpotężniejszych śnieżyc od dekad. Zjawisko to spowodowało rekordowe opady śniegu, przekraczające 90 centymetrów w niektórych regionach, co skutkowało masowymi przerwami w dostawach prądu dla setek tysięcy domów. Odwołano również tysiące lotów, co znacząco utrudniło funkcjonowanie regionu zamieszkałego przez ponad 40 milionów ludzi.

W obliczu ekstremalnej pogody, władze siedmiu stanów wprowadziły stan wyjątkowy. Dotyczyło to stanów takich jak: Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Delaware, Connecticut, Rhode Island oraz Massachusetts. Apelowano do mieszkańców o pozostanie w domach, wprowadzono zakazy podróżowania, a także zamknięto szkoły oraz wstrzymano transport publiczny.

Jakie były rekordowe opady?

Skala opadów śniegu okazała się bezprecedensowa w wielu miejscach. W Warwick w stanie Rhode Island zanotowano 92 centymetry śniegu, a w Providence ponad 83 centymetry, co stanowi jedne z najwyższych wyników od 1904 roku, kiedy rozpoczęto prowadzenie pomiarów. W Newark wysokość białego puchu wyniosła blisko 69 centymetrów, zajmując drugie miejsce w historii miasta.

W stanie Nowy Jork oraz na Long Island suma opadów często przekraczała 60–70 centymetrów. Central Park w Nowym Jorku pokryło ponad 48 centymetrów śniegu, natomiast na Staten Island miejscami było to powyżej 60 centymetrów. Burzy towarzyszyły intensywne zawieje, które znacznie ograniczały widoczność, niekiedy do mniej niż 200 metrów.

Jak silny był wiatr podczas burzy?

Podczas śnieżycy odnotowano również bardzo silne porywy wiatru. W Montauk Point na Long Island w stanie Nowy Jork wiatr osiągał prędkość do 135 km/h. W Massachusetts sytuacja była jeszcze poważniejsza, gdzie wiatr wiał z prędkością 140–158 km/h.

Takie prędkości wiatru odpowiadają huraganowi drugiej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Lokalni urzędnicy porównywali skutki tego żywiołu do uderzenia cyklonu tropikalnego, co podkreślało jego niszczycielską siłę i rozległość wpływu na infrastrukturę i życie mieszkańców.

Jak śnieżyca wpłynęła na transport lotniczy?

Stan Nowy Jork szczególnie odczuł konsekwencje śnieżycy, zwłaszcza w sektorze transportu. Burmistrz Zohran Mamdani informował o konieczności rekrutacji tymczasowych pracowników do odśnieżania przestrzeni publicznych. Do walki z żywiołem skierowano 2,6 tysiąca pługów i solarek, jednak mimo to mieszkańcy Long Island i Staten Island zgłaszali opóźnienia w usuwaniu śniegu, co powodowało, że część ulic pozostawała nieprzejezdna do późnych godzin wieczornych.

Skutki burzy były szczególnie dotkliwe dla transportu lotniczego. Z lotnisk w Nowym Jorku, Bostonie, Newark i Filadelfii odwołano ponad 2 tysiące rejsów. W porcie lotniczym LaGuardia skasowano aż 98 procent wszystkich zaplanowanych lotów, co całkowicie sparaliżowało ruch pasażerski. Na Long Island doszło do co najmniej 130 wypadków drogowych.

Jakie inne skutki przyniosła nawałnica?

Poza paraliżem transportu, śnieżyca spowodowała również poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. Około 650 tysięcy odbiorców w dotkniętych stanach pozostawało bez prądu. Najwięcej awarii, blisko pół miliona, odnotowano w Massachusetts, New Jersey i Delaware.

Władze nieustannie apelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności i ograniczenie przemieszczania się do absolutnego minimum. Usuwanie wszystkich skutków nawałnicy może potrwać jeszcze kilka dni. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec zimowych utrudnień, ponieważ w najbliższych dniach północno-wschodnią część USA mogą nawiedzić kolejne śnieżyce, przynosząc następne kilkanaście centymetrów opadu śniegu.

