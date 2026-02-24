Mama pięcioraczków z Horyńca. Pokazała kuchnię i wywołała burzę. Co tak oburzyło internautów?

Życie wielodzietnej rodziny w Tajlandii

Dominika Clarke, znana jako mama pięcioraczków z Horyńca, regularnie prezentuje kulisy życia swojej licznej rodziny za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obecnie państwo Clarke mieszkają w Tajlandii, skąd udostępniają zarówno radosne, jak i codzienne momenty. Jej wpisy dotyczą zmian w życiu rodziny, bieżących planów oraz marzeń, co buduje zaangażowaną społeczność obserwatorów.

Ostatnio uwagę internautów przyciągnęła publikacja dotycząca remontu kuchni w ich tajlandzkim domu. Kobieta zaprezentowała zdjęcia pomieszczenia, które określiła jako 'rozgardiasz niemiłosierny'. Wskazała, że mimo trwającego bałaganu, spowodowanego częściowym wstawieniem szafek, przygotowała trzy różne obiady dla swojej rodziny.

"Moja kuchnia przed remontem! rozgardiasz niemiłosierny! Jedna szafka wstawiona! Reszta? Do ogarnięcia! A ja w tym bałaganie? Zrobiłam trzy różne obiady! Bo mama musi działać! Nawet w CHAOSIE!" - napisała pani Dominika i zamieściła zdjęcia.

Reakcje internautów i fala hejtu

Pod zamieszczonymi zdjęciami kuchni pojawiła się znaczna liczba komentarzy, w których internauci otwarcie krytykowali Dominikę Clarke. Wiele osób wyraziło oburzenie stanem porządku w pomieszczeniu. Pojawiły się opinie takie jak: "Jestem daleko od krytyki ale Pani po prostu ma syf" czy "Nie umiałabym w takim bałaganie gotować". Niektórzy użytkownicy pytali, jak można funkcjonować w 'bałaganie i brudzie', szczególnie mając pod opieką małe dzieci.

Jednakże obok głosów krytyki, pojawiły się również liczne komentarze w obronie mamy pięcioraczków. Użytkownicy internetu wskazywali, że duża rodzina wiąże się z większym chaosem, pisząc na przykład: "Duża rodzinka to i w kuchni jest dużo wszystkiego, nic dziwnego" oraz "Dajcie kobiecie już spokój". Argumentowano, że każdy powinien 'zająć się swoim burdelem w życiu i domu', a życie z wieloma dziećmi naturalnie generuje bałagan, który trudno utrzymać w idealnym porządku.

Nowe przedsięwzięcie pani Dominiki

Niezależnie od dyskusji wokół remontu kuchni, Dominika Clarke ogłosiła niedawno znaczący sukces zawodowy. Kobieta zrealizowała swoje marzenia o prowadzeniu własnego biura podróży, co stanowi nowy rozdział w jej aktywności. Informację tę przekazała za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, ciesząc się z osiągniętego celu.

Zakres uprawnień nowego przedsiębiorstwa jest szeroki i obejmuje kompleksową organizację wyjazdów. Pani Dominika będzie odpowiedzialna za organizowanie i sprzedawanie wycieczek po Tajlandii, tworzenie autorskich programów podróży, a także rezerwację transportu. Do jej zadań należeć będzie również koordynacja zakwaterowania dla turystów, co pozwala na pełną obsługę klientów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.