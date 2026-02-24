Atak na zabójcę syna. Co wydarzyło się w Karolinie Północnej?

Dramatyczny incydent w sądzie

Do bulwersującego zdarzenia doszło w budynku sądu hrabstwa Mecklenburg w Charlotte w Karolinie Północnej. Ojciec zamordowanego nastolatka, Shaheem Snype, niespodziewanie natknął się na 21-letniego Mariona McKnighta, który był oskarżony o zastrzelenie jego syna. Konfrontacja miała miejsce na sądowym korytarzu, co zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Napięcie między mężczyznami było widoczne od pierwszych chwil.

Nagranie wyraźnie pokazuje, jak Shaheem Snype, w przypływie silnych emocji, rzuca się na młodszego mężczyznę. Ojciec przewraca McKnighta na podłogę, po czym szarpie go i kopie. W pewnym momencie oskarżony próbował się podnieść, jednak został ponownie powalony przez Snype'a. Cała sytuacja rozgrywała się w obecności innych osób i świadków, którzy byli naocznymi obserwatorami zajścia.

Interwencja służb i zarzuty

W obliczu eskalacji konfliktu i brutalności ataku, natychmiastową interwencję podjęli obecni na miejscu funkcjonariusze policji. Aby przerwać bójkę i zapanować nad sytuacją, policjanci byli zmuszeni użyć paralizatora. Obezwładnili w ten sposób zrozpaczonego ojca, który nie reagował na wcześniejsze polecenia. Ich szybka reakcja zapobiegła dalszym obrażeniom.

W wyniku zdarzenia Marion McKnight został natychmiast przewieziony do szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Shaheem Snype, po obezwładnieniu, został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty napaści, która skutkowała poważnymi obrażeniami. Dalsze postępowanie w jego sprawie będzie prowadzone przez organy ścigania.

Kontekst ataku ojca

Konfrontacja w sądzie miała miejsce krótko po tym, jak Marion McKnight opuścił areszt za kaucją. Prokuratura wcześniej wnioskowała o cofnięcie tej kaucji i ponowne osadzenie 21-latka w areszcie, jednak sąd podjął inną decyzję. Bliscy rodziny ofiary wielokrotnie podkreślali, że ojciec nie pogodził się z decyzją o zwolnieniu podejrzanego z aresztu. Emocje związane z tą sytuacją były niezwykle silne i narastały od dłuższego czasu.

Zwolnienie McKnighta na wolność pod dozorem elektronicznym, po tym jak był oskarżony o morderstwo, budziło ogromne niezadowolenie i gniew wśród rodziny zmarłego. Mieszkając w domu swojej matki od listopada 2025 roku, oskarżony pozostawał na wolności, co dla bliskich 16-latka było trudne do zaakceptowania. Ten stan rzeczy z pewnością przyczynił się do wybuchu emocji w sądzie.

Śmierć Jamariyae Dixona

Tragicznym punktem wyjścia dla wszystkich wydarzeń była śmierć 16-letniego Jamariyae Dixona. Nastolatek został postrzelony wiosną ubiegłego roku podczas zdarzenia, które miało miejsce w Stroud Park Court. Policja poinformowała wówczas, że w wyniku strzelaniny ranne zostały trzy osoby. Obrażenia Dixona były jednak najcięższe i okazały się śmiertelne.

Mimo wysiłków lekarzy, 16-latek zmarł dwa dni po incydencie w szpitalu. Marion McKnight został szybko wskazany jako podejrzany i oskarżony o jego morderstwo. Sprawa zabójstwa Jamariyae Dixona wciąż pozostaje w toku, a rodzina nieustannie domaga się sprawiedliwości. Cała społeczność śledzi rozwój wydarzeń.

Reakcja matki ofiary

Rodzina zmarłego nastolatka, w tym jego matka, nie kryje ogromnych emocji związanych z całą sytuacją. Matka ofiary w rozmowie z lokalnym Queen City News przyznała, że widok ataku ojca na oskarżonego wywołał u niej pierwszą od miesięcy ulgę. To świadectwo niewyobrażalnego cierpienia i bezsilności, jakie towarzyszą bliskim zmarłego.

Bliscy Jamariyae Dixona podkreślają, że wciąż głęboko przeżywają straszną stratę swojego syna i brata. Śmierć 16-latka pozostawiła w ich sercach ranę, która – jak sami mówią – nigdy się nie zagoi. Trauma związana z morderstwem i długotrwały proces sądowy to dla nich ogromne obciążenie psychiczne. Oczekują oni sprawiedliwego finału tej tragicznej sprawy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.