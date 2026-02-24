Śmierć El Mencho. Krwawe zamieszki wstrząsnęły Meksykiem, ale to nie wszystko

Śmierć El Mencho i początek zamieszek

Władze Meksyku poinformowały o śmierci Nemesio Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho, przywódcy potężnego kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG). Zginął on w niedzielę podczas próby zatrzymania w Tapalpa, w stanie Jalisco. Operacja została przeprowadzona przez meksykańską armię i siły specjalne, przy wsparciu wywiadowczym ze strony Stanów Zjednoczonych. Doszło do starcia z uzbrojonymi członkami kartelu, w wyniku którego czterech przestępców zginęło na miejscu.

W trakcie wymiany ognia trzech członków kartelu, w tym sam El Mencho, odniosło rany. Przywódca CJNG zmarł podczas transportu lotniczego do Meksyku. Jego śmierć wywołała gwałtowne zamieszki w kraju, gdzie gangsterzy z CJNG mścili się na władzach i rywalach. Podpalali samochody oraz budynki, próbując blokować trasy i destabilizować region.

Brutalność kartelu Jalisco Nowej Generacji

Kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG) od lat jest uznawany za jedną z najbardziej bezwzględnych organizacji przestępczych w Meksyku. Zasłynął nagraniami brutalnych egzekucji oraz masowymi dekapitacjami. Gangsterzy z tej organizacji demonstracyjnie porzucali ciała w przestrzeni publicznej, by zastraszyć zarówno rywali, jak i lokalne społeczności. Ich działania miały na celu wywołać paraliżujący strach.

Ludzie El Mencho wykazywali się niewyobrażalnym okrucieństwem, potrafili wycinać serca i je zjadać. Miało to służyć jako demonstracja gotowości do każdej brutalności. W 2011 roku w Veracruz odnaleziono 35 ciał porzuconych w godzinach szczytu, co stanowiło kolejny akt zastraszenia. Organizacja była również łączona z porwaniami, torturami i podpaleniami ofiar.

Miejsca masowej eksterminacji w Meksyku

W marcu ubiegłego roku śledczy dokonali przerażającego odkrycia w pobliżu Teuchitlán w stanie Jalisco. Znaleziono tam tajny kompleks, określony jako „miejsce eksterminacji”. Na terenie rancza Izaguirre odkryto trzy duże piece krematoryjne, a także zwęglone ludzkie szczątki. To świadczyło o systematycznym pozbywaniu się ofiar przez kartel.

Oprócz szczątków, na miejscu odnaleziono również ponad 200 par butów i liczne przedmioty osobiste, które prawdopodobnie należały do ofiar. W innej miejscowości, Zapopan, śledczy odnaleźli z kolei 169 worków zawierających szczątki ofiar. Te makabryczne znaleziska podkreślają skalę i metody okrucieństwa stosowanego przez CJNG.

Jak potężny był kartel El Mencho?

Kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG) nie ograniczał się jedynie do zastraszania ludności, ale również prowadził bezpośrednie starcia z armią. Organizacja wykorzystywała drony, improwizowane ładunki wybuchowe oraz ciężką broń w walce z siłami rządowymi. W 2020 roku CJNG zorganizował nawet zamach na szefa policji w stolicy Meksyku, co pokazuje ich zasięg i bezwzględność.

El Mencho, który wcześniej został skazany w USA za handel heroiną, po powrocie do Meksyku zbudował jedną z najszybciej rosnących organizacji przestępczych. Kartel przemycał kokainę, metamfetaminę i fentanyl do Stanów Zjednoczonych, często korzystając z łodzi motorowych i półzanurzalnych jednostek na Pacyfiku. Według amerykańskiej DEA, CJNG działa w co najmniej 21 z 32 meksykańskich stanów, posiadając także rozległą siatkę w USA.

Co oznacza śmierć bossa kartelu?

Śmierć El Mencho to jeden z największych ciosów wymierzonych w meksykańskie kartele narkotykowe w ostatnich latach. Jest to wydarzenie porównywalne w swej wadze do ponownego zatrzymania Joaquína „El Chapo” Guzmána, innego wpływowego bossa narkotykowego. Operacja ta symbolizuje determinację władz w walce z przestępczością zorganizowaną.

Eliminacja El Mencho może tymczasowo osłabić kartel Jalisco Nowej Generacji, ale jednocześnie może wywołać walki o schedę. Meksykańskie władze liczą na stabilizację, ale historia pokazuje, że śmierć lidera często prowadzi do nowych konfliktów w świecie przestępczym. Sytuacja w regionie będzie monitorowana.

