Strzały pod domem Rihanny. Kim jest influencerka stojąca za atakiem?

Incydent w Beverly Hills

Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills. W kierunku rezydencji należącej do światowej gwiazdy, Rihanny, oddano serię strzałów. Policja potwierdziła, że jeden z pocisków przebił ścianę budynku, co świadczy o skali zagrożenia. W momencie ataku piosenkarka, matka trójki dzieci, przebywała wewnątrz swojej posiadłości, o czym informował dziennik "Los Angeles Times".

Raporty policyjne wskazały, że nikt nie odniósł obrażeń w wyniku strzelaniny. Początkowo portal TMZ relacjonował, iż ogień otworzyła kobieta w wieku około 30 lat z pojazdu zaparkowanego przed wjazdem na posesję. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli obławę, która doprowadziła do szybkiego zatrzymania podejrzanej.

Zatrzymanie Ivanny Ortiz

Podejrzaną o atak na dom Rihanny okazała się 35-letnia Ivanna Ortiz pochodząca z Florydy. Kobieta, która w internecie określa się mianem "biblijnej influencerki", została ujęta zaledwie pół godziny po incydencie. Zatrzymania dokonano na parkingu centrum handlowego w rejonie Sherman Oaks, gdzie podejrzana znajdowała się w białej Tesli.

Po przewiezieniu do aresztu Ivannie Ortiz postawiono zarzut usiłowania morderstwa. W jej pojeździe funkcjonariusze odnaleźli broń palną oraz łuski, które były dowodem w sprawie. Brytyjski "Daily Mail" był pierwszym medium, które ujawniło tożsamość domniemanej sprawczyni ataku.

Szczegóły zbrojnego ataku

Z ustaleń śledczych wynika, że Ivanna Ortiz 8 marca zaparkowała swój samochód przed rezydencją Rihanny. Następnie oddawała strzały z karabinu szturmowego AR-15 w kierunku posiadłości. Szacuje się, że około 10 wystrzelonych pocisków uderzyło w bramę wjazdową oraz mury budynku, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia osób znajdujących się wewnątrz.

Po dokonaniu ataku napastniczka uciekła z miejsca zdarzenia swoim pojazdem. Media informowały również, że Ivanna Ortiz była wcześniej notowana przez policję, między innymi w związku ze sprawami dotyczącymi przemocy domowej. Te szczegóły dodają kontekstu do profilu podejrzanej.

Pytania bez odpowiedzi

Mimo szybkiego zatrzymania sprawczyni i postawienia jej zarzutów, dokładne przyczyny działania Ivanny Ortiz pozostają niewyjaśnione. Służby nie dysponują żadnymi dowodami, które sugerowałyby, że napastniczka utrzymywała jakiekolwiek osobiste relacje z piosenkarką Rihanną. Brak jasnego motywu budzi wiele pytań dotyczących podłoża tego ataku.

Incydent ten podkreśla zagrożenia, na jakie narażone są osoby publiczne, nawet w miejscach uznawanych za bezpieczne. Działania organów ścigania koncentrują się na ustaleniu pełnych okoliczności zdarzenia oraz motywacji 35-letniej influencerki, która w tak drastyczny sposób zaatakowała posiadłość gwiazdy muzyki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.