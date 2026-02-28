Zbrodnia w Niemczech. Jak odnaleziono zaginioną Polkę po ośmiu latach?

Tajemnicze zaginięcie Doroty

Dorota zaginęła 18 października 2016 roku w niemieckim Selfkant w Nadrenii-Westfalii. Od początku istniały podejrzenia, że w jej zaginięcie zamieszany jest mąż, Manfred G. Mężczyzna twierdził, że Dorota opuściła dom po kłótni i nigdy nie wróciła. Rodzina zaginionej natychmiast zauważyła nieścisłości w jego relacji, co wzbudziło podejrzenia.

Kobieta, planująca wyprowadzkę z synem do innego mężczyzny, znalazła w swojej torebce nadajnik GPS, który umieścił tam mąż. Policja, po zatrzymaniu Manfreda i przeszukaniu domu, nie znalazła żadnych dowodów i wypuściła go. W sierpniu 2024 roku, osiem lat po zaginięciu, w Geilenkirchen-Gillrath odnaleziono wór z ludzkimi szczątkami, które później potwierdzono jako zwłoki Doroty.

"Szukałam jej, bo zawsze myślę, że gdyby takie coś mnie spotkało, też chciałabym żeby mnie szukano. Postanowiłam sobie też, że muszę odnaleźć mamę tego chłopca" - mówiła "Super Expressowi" Joanna Balla.

Długie poszukiwania i zaangażowanie społeczności

Zaginięcie Doroty wywołało szerokie poruszenie w lokalnej społeczności. W poszukiwania aktywnie zaangażowała się Joanna Balla, która, choć wcześniej nie znała Doroty, czuła potrzebę pomocy. Pani Joanna nawiązała kontakt z osobami znającymi zaginioną, aby lepiej zrozumieć jej życie i zwyczaje. Odwiedzała miejsca, które Dorota lubiła, rozmawiała z jej synem i całą rodziną.

Wielokrotnie rozmawiała również z Manfredem G. Mężczyzna przedstawiał swoją wersję wydarzeń z precyzją, powtarzając ją bezbłędnie za każdym razem. Jeszcze na kilka miesięcy przed aresztowaniem Manfred oferował nawet pieniądze na wynajęcie prywatnego detektywa, co mogło być próbą odwrócenia uwagi. Jego zachowanie wzbudzało wątpliwości wśród zaangażowanych w sprawę.

"Miał tamten dzień wyuczony na pamięć. Zawsze mówił to samo, nigdy się nie pomylił, nawet nie zająknął. Jeszcze kilka miesięcy temu proponował, że da pieniądze na detektywa" - opowiadała pani Joanna.

Kłótnia w małżeństwie i oszustwa Manfreda

W dniu zaginięcia Doroty, Manfred G. bez jej wiedzy sprawdził jej telefon. Odkrył, że żona wysłała swoje roznegliżowane zdjęcia nowej sympatii. To wywołało kłótnię, podczas której Manfred miał kazać jej "wypier...". Dorota miała odpowiedzieć: "jestem duża dziewczynka, poradzę sobie" i opuścić mieszkanie. Manfred G. twierdził, że po jej wyjściu, z powodu gorączki, zasnął i nie wychodził już z domu.

Detektyw Arkadiusz Andała z Chorzowa szybko zdemaskował matactwa Manfreda G. Udało mu się zdobyć nagranie z monitoringu. Materiał ten jednoznacznie pokazywał, że samochód Manfreda G. wyjechał z posesji po godzinie 23:00 w dniu zaginięcia, wbrew jego zeznaniom. Mimo to, policja uznała, że dowód jest niewystarczający do ponownego zatrzymania podejrzanego, ponieważ ciało wciąż pozostawało nieodnalezione.

"Udało nam się wejść w posiadanie nagrania z monitoringu, na którym widać, że samochód Manfreda G. wyjeżdżał z posesji w dniu zaginięcia kobiety już po godzinie 23, po której miał on nie opuszczać domu" - ustalił detektyw Andała.

Czy Dorota opuściła dom żywa?

Zarówno detektyw Andała, jak i niemieccy śledczy, od samego początku podejrzewali, że Dorota nie opuściła domu żywa. Andała przypuszczał, że kobieta mogła zostać uduszona, a jej ciało ukryte natychmiast po zdarzeniu. Spekulował, że zabójca mógł wywieźć ciało tego samego wieczoru, prawdopodobnie w samochodzie, który został nagrany przez kamery monitoringu, co wyjaśniałoby brak znalezisk podczas pierwszych przeszukań.

Niemieccy śledczy potwierdzili, że Manfred G. udusił żonę. Następnie jej ciało zostało spakowane do specjalnego worka budowlanego, który miał zapobiegać rozprzestrzenianiu się zapachów. Manfred G. przenosił zwłoki Doroty prawdopodobnie kilkukrotnie, zmieniając miejsca ich ukrycia przez osiem lat. To tłumaczyło długotrwałe trudności w odnalezieniu ciała i rozwikłaniu zagadki.

Przełom w sprawie nastąpił, gdy Manfred G. przeprowadził się do nowego domu w Geilenkirchen-Gillrath, ale nie sprzedał starej nieruchomości. Mimo problemów finansowych wciąż opłacał utrzymanie dwóch posesji, co wzbudziło zainteresowanie niemieckiej policji. Detektyw Andała zasugerował, że to nietypowe zachowanie mogło skłonić śledczych do dyskretnej obserwacji podejrzanego. Ta obserwacja ostatecznie doprowadziła do odkrycia.

W sierpniu 2024 roku, podczas przeszukania na posesji w Geilenkirchen-Gillrath, policja odnalazła worek z ludzkimi szczątkami, które okazały się być zwłokami Doroty. Manfred G. został natychmiast aresztowany i postawiono mu zarzut zabójstwa. 14 marca 2025 roku sąd skazał go na dożywotnie więzienie, z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Dorota została pochowana w swoim rodzinnym Radlinie na Górnym Śląsku.

