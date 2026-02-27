Baba Wanga. Jej proroctwa wciąż budzą strach?

Kim Była Nostradamus Bałkanów?

Wangelija Pandeva Gusztierowa, postać owiana legendą, zasłynęła jako „Nostradamus Bałkanów”. Po tragicznym wypadku, który odebrał jej wzrok, według jej zwolenników, otworzyło się przed nią „trzecie oko”, umożliwiające wgląd w przyszłość. To nie lada dar, który budził podziw i niepokój jednocześnie.

Jej niezwykłe zdolności ponownie zwróciły uwagę publiczności latem 1997 roku. Wówczas w Paryżu doszło do tragicznego wypadku księżnej Diany, który wstrząsnął światem. Przypomniano sobie wtedy o jednej z jej wizji, której szczegóły brzmiały zatrważająco. W połowie lat 90. Wanga miała bowiem wspominać o tragicznej śmierci pewnej kobiety z Zachodu.

„pięknej kobiecie z Zachodu, która zginie w żelaznym rydwanie”

Wizje Wangi Czy Się Sprawdziły?

Weryfikacja autentyczności przepowiedni Baby Wangi, spisywanych przez osoby trzecie, jest zadaniem niemal syzyfowym. Nic dziwnego, że niektóre z nich mogły ulec modyfikacji, a inne zostały błędnie zinterpretowane, wyciągnięte z kontekstu. To klasyczny problem z ustnymi przekazami, które żyją własnym życiem.

Doskonałym przykładem są doniesienia o rzekomym przewidzeniu pandemii COVID-19. Neshka Robewa, krewna jasnowidzącej, stanowczo ucięła te pogłoski. Jej wyjaśnienia rzuciły nowe światło na sprawę, ponieważ słowa Wangi zostały po latach błędnie zinterpretowane i wyciągnięte z kontekstu.

„nadejdą czasy, że będą o wiele groźniejsze choroby niż te. Zanim to nastąpi, nasze groby zarosną już trawą”

WTC Proroctwo Wstrząsnęło Światem?

Zupełnie inaczej ma się sprawa z proroctwem spisanym w 1989 roku, które wciąż wywołuje dreszcze. Bułgarska mistyczka z przerażeniem opisywała wizję, która wbiła się w pamięć wielu osób. Mówiła o dramatycznym ataku na "amerykańskich braci". Zapowiadała przelanie niewinnej krwi i masową śmierć, choć unikała precyzyjnych dat.

Po zamachach na World Trade Center wielu uznało, że te niepokojące słowa odnosiły się do tragedii z 11 września. Ta interpretacja nadaje przepowiedniom Wangi mroczny wymiar i każe zastanowić się nad przypadkowością wydarzeń. Czy to był tylko zbieg okoliczności, czy faktyczna wizja?

„wielki, metalowy ptak” dziobie „dwóch amerykańskich braci”

Rok 2033 Globalna Zmiana Klimatu?

Jak donosi „The New York Post”, pomimo braku oficjalnych, pisemnych zapisów, ustne przekazy wizji Wangi przetrwały do dziś, karmione ludzką ciekawością i strachem przed nieznanym. Wspominają o kryzysie gospodarczym, a nawet ostatecznym upadku ludzkości w odległym 5079 roku. Jednak to prognozy dotyczące katastrofy klimatycznej budzą największe obawy.

Jedna z wizji zapowiada moment, w którym lodowce polarne zaczną topnieć w zastraszającym tempie, co drastycznie podniesie poziom oceanów. To scenariusz rodem z katastroficznego filmu, który jednak nabiera realnych kształtów. Według relacji osób spisujących te słowa, ten dramatyczny proces ma nastąpić już w 2033 roku, a więc za nieco ponad dekadę.

Czy Ludzkość Zaszła Za Daleko?

To jednak nie koniec niepokojących prognoz. Z przypisywanych Bułgarce proroctw wynika, że około 2026 roku ludzkość osiągnie punkt zwrotny, uświadamiając sobie, że „zaszła za daleko”. Ma to dotyczyć zarówno sfery moralności, jak i rozwoju technologii, co brzmi jak ostrzeżenie przed niebezpieczną ścieżką.

„The Mirror” podaje, że nie chodzi o jedno konkretne wydarzenie, ale o proces napędzany rosnącymi napięciami społecznymi i przełomami naukowymi. Interpretatorzy łączą te słowa z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji, która już dziś budzi spore kontrowersje. Obawy dotyczą scenariusza, w którym AI odbierze ludziom wiele miejsc pracy i wywoła chaos w przestrzeni publicznej.

