Chalet Oberbort w Gstaad. Ile kosztuje pobyt w najdroższej willi świata?

Największy chalet świata

W sercu szwajcarskich Alp realizowana jest inwestycja, która wzbudza zainteresowanie na globalnym rynku nieruchomości premium. W prestiżowym kurorcie Gstaad powstaje Chalet Oberbort, prywatna rezydencja zapowiadana jako największy tego typu obiekt na świecie. Projekt skierowany jest do klientów o najwyższych dochodach, oczekujących dyskrecji, komfortu i ekskluzywności w alpejskim otoczeniu.

Obiekt ma zaoferować spektakularny metraż oraz szereg luksusowych udogodnień, zapewniając mieszkańcom absolutną prywatność. Gstaad od dawna jest synonimem prestiżu i jest wybierany przez rodziny królewskie, gwiazdy kina oraz biznesowych miliarderów. Chalet Oberbort idealnie wpisuje się w ten wizerunek.

Dzielnica Oberbort

Dzielnica Oberbort, gdzie wznoszona jest nowa rezydencja, jest powszechnie uznawana za najbardziej ekskluzywną część kurortu Gstaad. Lokalizacja ta oferuje bezpośredni dostęp do stoków narciarskich, co stanowi kluczową zaletę dla miłośników sportów zimowych. Jednocześnie, obiekt znajduje się zaledwie kilka minut od butików renomowanych światowych marek oraz restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin.

Wyjątkowe położenie Chalet Oberbort łączy wygodę z najwyższym standardem życia i rozrywki. Ta strategiczna lokalizacja podkreśla elitarny charakter całego przedsięwzięcia. Bliskość luksusowych udogodnień i infrastruktury turystycznej podnosi atrakcyjność rezydencji.

Jak wygląda luksusowa rezydencja?

Chalet Oberbort będzie składał się z trzech wzajemnie połączonych części, zajmujących łącznie około 7 tysięcy metrów kwadratowych. Strefa mieszkalna przewiduje dziewiętnaście pokoi, każdy z prywatną łazienką i garderobą, a także osiem oddzielnych apartamentów. Dodatkowo, przewidziano osobny budynek dedykowany dla personelu, dostępnego przez całą dobę.

Druga część obiektu to imponujące spa o powierzchni około 1,5 tysiąca metrów kwadratowych, zaprojektowane z myślą o relaksie i odnowie biologicznej. Ta rozbudowana strefa wellness stanowi kluczowy element oferty dla przyszłych mieszkańców. Wszystkie elementy zostały zaplanowane z dbałością o najwyższy standard.

Jakie atrakcje oferuje spa?

W projekcie spa przewidziano dwa baseny termalne z naturalnym klifem, tworzące unikalną atmosferę. Znajdą się tam również łaźnia turecka oraz sauna alpejska, oferujące różnorodne formy relaksu. Dla zwolenników kontrastowych zabiegów, dostępne będą natryski śnieżne oraz basen z zimną wodą, wspomagające regenerację organizmu.

Kompleks spa uzupełniają prywatne gabinety zabiegowe, zapewniające pełną dyskrecję i komfort podczas terapii. Całość tworzy ekskluzywną przestrzeń dedykowaną zdrowiu i dobremu samopoczuciu gości Chalet Oberbort. Rozwiązania te mają spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Rozrywka na najwyższym poziomie

Trzecia strefa Chalet Oberbort została zaprojektowana z myślą o rozrywce i organizacji prywatnych przyjęć. W jej skład wejdzie kino z fotelami klasy premium, zapewniające kinowe wrażenia w domowym zaciszu. Dla miłośników motoryzacji dostępny będzie symulator Formuły 1, oferujący realistyczne doznania z jazdy wyścigowej.

Strefa rozrywki obejmuje również kręgielnię, obszerny parkiet taneczny oraz piwniczkę z winami. Do dyspozycji gości oddane zostaną także sala degustacyjna, humidor, biblioteka oraz galeria sztuki. Te udogodnienia podkreślają wszechstronny charakter rezydencji, gotowej sprostać wszelkim wymaganiom.

Filozofia Unica Capital

Mimo ogromnej skali i luksusowego charakteru projektu, twórcy Chalet Oberbort podkreślają, że celem nie jest ostentacja. Takie podejście wpisuje się w ogólny charakter Gstaad, gdzie luksus nie jest eksponowany, a prywatność oraz dyskrecja są uważane za wartości nadrzędne. Inwestycja ma być synonimem wyszukanego stylu bez przepychu.

Za realizację projektu odpowiada firma Unica Capital, specjalizująca się w segmencie ultraluksusowych nieruchomości. Według dostępnych danych, spółka posiada w swoim portfolio ponad 260 rezydencji. Ich łączna wartość wynosi około 5,7 miliarda euro, co świadczy o doświadczeniu i pozycji firmy na rynku. Chalet Oberbort ma być jednym z jej najbardziej ambitnych przedsięwzięć.

Kiedy otwarcie Chalet Oberbort?

Według wstępnych informacji, Chalet Oberbort ma być dostępny dla pierwszych gości od 2028 roku. Termin ten jest oczekiwany przez rynek nieruchomości premium. Data otwarcia wskazuje na zaawansowany etap planowania i realizacji tak kompleksowej inwestycji. Jest to kluczowa informacja dla potencjalnych najemców.

Koszty wynajmu tej luksusowej rezydencji są proporcjonalne do jej ekskluzywności. Portal G.pl informuje, że wynajem całej willi w sezonie zimowym ma kosztować 6 milionów euro. To równowartość ponad 250 milionów złotych, co czyni obiekt jednym z najdroższych na świecie.

Ile kosztuje roczny wynajem?

Rezerwacja Chalet Oberbort na cały rok to wydatek rzędu 18 milionów euro. W przeliczeniu na polską walutę stanowi to ponad 760 milionów złotych. Ceny te plasują Chalet Oberbort w czołówce najdroższych nieruchomości do wynajęcia globalnie. Jest to oferta skierowana do najbardziej zamożnych klientów.

Całkowity koszt wynajmu odzwierciedla nie tylko metraż i standard, ale również prestiż lokalizacji oraz zakres oferowanych usług. Chalet Oberbort stanowi przykład luksusu w najczystszej postaci, dostępnego tylko dla nielicznych. Wysokość opłat potwierdza jego unikalny charakter na rynku.

