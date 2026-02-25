Białystok pod chmurami, ale z nadzieją. Czy weekend przyniesie upragnione słońce?

Szary środowy Białystok

Dziś w Białymstoku nie ma co liczyć na poprawę nastroju – cały dzień utrzymywać będzie się duże zachmurzenie. Temperatura ledwie osiągnie 0 stopni Celsjusza w ciągu dnia, by wieczorem spaść do -2 stopni. Odczuwalnie będzie jednak znacznie chłodniej, bo nawet -5 stopni Celsjusza.

Co ciekawe, ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na dość wysokim poziomie, zaczynając od 1022 hPa w południe i rosnąc do 1030 hPa w nocy. Niestety, wiatr wiejący z prędkością 5.0 m/s z porywami do 7.0 m/s sprawia, że to wysokie ciśnienie nie przełoży się na przyjemną aurę. Wieczorem wiatr nieco osłabnie do 1.0 m/s, co nieznacznie poprawi komfort.

Czwartkowo-piątkowe zawirowania

Czwartek rozpocznie się od mroźnych -2 stopni Celsjusza, a uczucie chłodu wzmocni wiatr, przez co temperatura odczuwalna spadnie do -4 stopni Celsjusza. Dzień przyniesie chwilowe przejaśnienia, z zachmurzeniem spadającym nawet do 14 procent, co w ostatnich dniach było rzadkością w Białymstoku. Wiatr, który rano będzie wiać z prędkością 2.0 m/s, wieczorem przybierze na sile, osiągając 4.0 m/s z porywami do 11.0 m/s. To już może być odczuwalne.

Piątek przyniesie niewielkie ocieplenie, z temperaturami oscylującymi wokół 3-5 stopni Celsjusza w ciągu dnia, choć rano nadal będziemy mierzyć się z -1 stopniem Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, do 4.0 m/s, z porywami sięgającymi 10.0 m/s, co z pewnością przypomni nam o zimie. Zachmurzenie, choć umiarkowane, nadal będzie dominować na białostockim niebie, nie pozwalając na pełne słońce.

Weekendowa odwilż czy ciąg dalszy zimy?

Sobota i niedziela to z kolei stopniowy wzrost temperatur. W sobotę termometry w Białymstoku pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Będzie pochmurno, ale wiatr uspokoi się do 3.0 m/s, z porywami do 8.0 m/s. W niedzielę możemy spodziewać się nawet 10 stopni Celsjusza, a co najważniejsze – pojawi się realna szansa na przejaśnienia, a nawet słońce!

Przed weekendem warto więc pamiętać o odpowiednim ubiorze – warstwy to podstawa, zwłaszcza gdy temperatura odczuwalna jest niższa niż wskazuje termometr. Nie zapomnijcie o ciepłej czapce i rękawiczkach, szczególnie jeśli planujecie dłuższe spacery po mieście lub okolicach, bo mimo rosnących temperatur, wiatr nadal będzie dawał się we znaki. To idealny czas na wizytę w cieplejszych wnętrzach, jak np. Pałac Branickich.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.