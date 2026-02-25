Przedsmak wiosny w Bydgoszczy. Czy to już koniec zimowych kaprysów?

Piątek zwiastuje zmianę?

Piątek w Bydgoszczy zapowiada się jako dzień przełomowy po chłodnym tygodniu. Zacznie się jeszcze nieco sennie, bo poranek będzie chłodny z temperaturą około 3-4 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie bliska zera. Nie dajmy się jednak zwieść temu początkowemu wrażeniu, ponieważ ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1023 hPa.

W ciągu dnia słońce zacznie coraz śmielej wychodzić zza chmur, a termometry w Bydgoszczy pokażą aż 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie, przy odczuwalnych 12 stopniach. Zachmurzenie, które rano było umiarkowane, po południu osiągnie stopień dużego, jednak nie wpłynie to na odczucie wiosennego ciepła. Wiatr będzie umiarkowany, do 4.0 m/s, więc nie powinien przeszkadzać w spacerach.

Sobota i niedziela — prawdziwy hit

Sobota w Bydgoszczy przyniesie nam prawdziwe uderzenie wiosny, którego brakowało od dawna. Już od rana temperatura będzie rosła, by po południu osiągnąć rekordowe 15 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 14 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne, około 1024 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Wiatr będzie łagodny, oscylując wokół 3.0 m/s.

Niedziela utrzyma ciepłą passę, choć z nieco większym zachmurzeniem, które rano będzie duże. Niemniej jednak, słupki rtęci pokażą 11 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Wiatr nie przekroczy 3.0 m/s, co pozwoli na swobodne korzystanie z uroków miasta. Bydgoszcz będzie mogła cieszyć się bardzo przyjemną aurą, idealną na rodzinne wyjścia.

Bydgoszcz zaprasza na spacery i kawę

Taka pogoda to idealna okazja, by pożegnać zimową apatię. Mieszkańcy Bydgoszczy powinni wykorzystać ten weekend na spacery nad Brdą, wizytę w Myślęcinku czy po prostu relaks w jednej z kawiarni na Starym Mieście. Pamiętajmy o lekkim, ale warstwowym ubiorze – rano i wieczorem może być jeszcze chłodno, szczególnie gdy ciśnienie delikatnie się obniży.

Warto również pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, ponieważ nagły wzrost temperatury może być odczuwalny. Ostrzeżenia pogodowe? Brak. Możemy śmiało planować aktywności na zewnątrz, ale zawsze warto mieć przy sobie sweter lub cienką kurtkę na wieczorne ochłodzenie. Takie dni to najlepszy dowód na to, że wiosna w Bydgoszczy zbliża się wielkimi krokami.

