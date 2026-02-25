Zimowy flirt w Zakopanem. Czy miasto odetchnie od śniegu 25.02.2026?

Spis treści
Zima trzyma Zakopane w objęciach
Dzień 25 lutego 2026 roku w Zakopanem zaczął się dość typowo dla tej pory roku – zdominowany przez solidne zachmurzenie. Już od godziny 7:00 termometry wskazywały nieprzyjemne -3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą identyczną, co sugerowało lekkie, ale odczuwalne zimno. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1025 hektopaskali, co mogło uspokajać tych, którzy obawiali się gwałtownych zmian.
Wraz z upływem godzin nie widać było poprawy, a wręcz przeciwnie. Zachmurzenie rosło, osiągając blisko 100 procent, a temperatura w ciągu dnia oscylowała w okolicach zera. Co ciekawe, około godziny 16:00 prognozy zapowiadają słabe opady śniegu, które utrzymają się również wieczorem. To zapewne ucieszy miłośników białego szaleństwa, choć można mieć wrażenie, że zima w tym roku nieco przesadza z ilością wrażeń.
Szczegółowa prognoza na środę
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-3°C
|-3°C
|1 m/s
|Brak
|10:00
|-2°C
|-5°C
|3 m/s
|Brak
|13:00
|1°C
|-2°C
|3 m/s
|Brak
|16:00
|1°C
|-1°C
|2 m/s
|Śnieg
|19:00
|-2°C
|-5°C
|3 m/s
|Śnieg
|22:00
|-8°C
|-8°C
|0 m/s
|Brak
Co czeka nas jutro w Zakopanem?
Czwartek, 26 lutego 2026 roku, przyniesie wreszcie znaczącą zmianę i odrobinę wytchnienia od zimowej aury, choć poranek będzie jeszcze bardzo mroźny. Termometry wcześnie rano wskażą aż -6 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, sięgając -8 stopni Celsjusza. Na szczęście jednak, od wczesnych godzin dominować będzie bezchmurne niebo.
W ciągu dnia sytuacja ulegnie diametralnej poprawie. Około godziny 10:00 temperatura podskoczy do 2 stopni Celsjusza, a słońce będzie królować na niebie, przy minimalnym wietrze. Popołudnie również zapowiada się słonecznie i bez opadów, co pozwoli na swobodne korzystanie z uroków górskiej scenerii. To dobra wiadomość dla tych, którzy już mieli dość szarych, pochmurnych dni i opadów śniegu.
Jak przygotować się na dzień w Tatrach?
Mimo zbliżającego się cieplejszego jutra, dzisiejszy dzień w Zakopanem to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy planują aktywność na świeżym powietrzu. Warto pamiętać o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do zmieniającej się temperatury i pojawiającego się w ciągu dnia śniegu. Odpowiednie obuwie to podstawa, by nie dać się zaskoczyć zimowym warunkom.
Ci, którzy nie przepadają za zimnem, mogą rozważyć spędzenie popołudnia w cieplejszych wnętrzach – kawiarniach czy muzeach, których w Zakopanem nie brakuje. Natomiast na jutro, gdy prognozowane jest słońce i nieco wyższe temperatury, idealnym pomysłem będzie spacer lub nawet lekka górska wycieczka. Pamiętajcie jednak, że w górach pogoda bywa kapryśna, a słońce nie zawsze oznacza brak śliskich nawierzchni.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.