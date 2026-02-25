Zimowy flirt w Zakopanem. Czy miasto odetchnie od śniegu 25.02.2026?

Zima trzyma Zakopane w objęciach

Dzień 25 lutego 2026 roku w Zakopanem zaczął się dość typowo dla tej pory roku – zdominowany przez solidne zachmurzenie. Już od godziny 7:00 termometry wskazywały nieprzyjemne -3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą identyczną, co sugerowało lekkie, ale odczuwalne zimno. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1025 hektopaskali, co mogło uspokajać tych, którzy obawiali się gwałtownych zmian.

Wraz z upływem godzin nie widać było poprawy, a wręcz przeciwnie. Zachmurzenie rosło, osiągając blisko 100 procent, a temperatura w ciągu dnia oscylowała w okolicach zera. Co ciekawe, około godziny 16:00 prognozy zapowiadają słabe opady śniegu, które utrzymają się również wieczorem. To zapewne ucieszy miłośników białego szaleństwa, choć można mieć wrażenie, że zima w tym roku nieco przesadza z ilością wrażeń.

Szczegółowa prognoza na środę

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -3°C 1 m/s Brak 10:00 -2°C -5°C 3 m/s Brak 13:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 16:00 1°C -1°C 2 m/s Śnieg 19:00 -2°C -5°C 3 m/s Śnieg 22:00 -8°C -8°C 0 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Zakopanem?

Czwartek, 26 lutego 2026 roku, przyniesie wreszcie znaczącą zmianę i odrobinę wytchnienia od zimowej aury, choć poranek będzie jeszcze bardzo mroźny. Termometry wcześnie rano wskażą aż -6 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, sięgając -8 stopni Celsjusza. Na szczęście jednak, od wczesnych godzin dominować będzie bezchmurne niebo.

W ciągu dnia sytuacja ulegnie diametralnej poprawie. Około godziny 10:00 temperatura podskoczy do 2 stopni Celsjusza, a słońce będzie królować na niebie, przy minimalnym wietrze. Popołudnie również zapowiada się słonecznie i bez opadów, co pozwoli na swobodne korzystanie z uroków górskiej scenerii. To dobra wiadomość dla tych, którzy już mieli dość szarych, pochmurnych dni i opadów śniegu.

Jak przygotować się na dzień w Tatrach?

Mimo zbliżającego się cieplejszego jutra, dzisiejszy dzień w Zakopanem to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy planują aktywność na świeżym powietrzu. Warto pamiętać o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do zmieniającej się temperatury i pojawiającego się w ciągu dnia śniegu. Odpowiednie obuwie to podstawa, by nie dać się zaskoczyć zimowym warunkom.

Ci, którzy nie przepadają za zimnem, mogą rozważyć spędzenie popołudnia w cieplejszych wnętrzach – kawiarniach czy muzeach, których w Zakopanem nie brakuje. Natomiast na jutro, gdy prognozowane jest słońce i nieco wyższe temperatury, idealnym pomysłem będzie spacer lub nawet lekka górska wycieczka. Pamiętajcie jednak, że w górach pogoda bywa kapryśna, a słońce nie zawsze oznacza brak śliskich nawierzchni.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.