Zimowy flirt w Zakopanem. Czy miasto odetchnie od śniegu 25.02.2026?

Zakopane, 25.02.2026 – dzisiejszy dzień w stolicy Tatr to prawdziwy festiwal zmienności. Od wczesnego poranka dominują ciężkie, zimowe chmury, a po południu pojawi się długo wyczekiwany śnieg. Czy to ostatni akord zimy, czy tylko zapowiedź dalszych wrażeń? Sprawdźmy, co czeka mieszkańców i turystów.

Ulistwione, ośnieżone góry dominują w tle, z wierzchołkami częściowo przesłoniętymi niskimi, białymi chmurami. Niebo nad górami jest ciemnogranatowe, z jasnymi prześwitami słońca po prawej stronie. Na pierwszym planie po prawej stronie widoczne są tradycyjne, drewniane domy z ciemnymi dachami pokrytymi grubą warstwą śniegu, z których kominów unoszą się smugi białego dymu. Po lewej stronie u dołu zdjęcia, wzdłuż ośnieżonej drogi, idą dwie osoby ubrane w ciemne, zimowe ubrania, a ulicę oświetlają czarne latarnie.

Zima trzyma Zakopane w objęciach

Dzień 25 lutego 2026 roku w Zakopanem zaczął się dość typowo dla tej pory roku – zdominowany przez solidne zachmurzenie. Już od godziny 7:00 termometry wskazywały nieprzyjemne -3 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą identyczną, co sugerowało lekkie, ale odczuwalne zimno. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1025 hektopaskali, co mogło uspokajać tych, którzy obawiali się gwałtownych zmian.

Wraz z upływem godzin nie widać było poprawy, a wręcz przeciwnie. Zachmurzenie rosło, osiągając blisko 100 procent, a temperatura w ciągu dnia oscylowała w okolicach zera. Co ciekawe, około godziny 16:00 prognozy zapowiadają słabe opady śniegu, które utrzymają się również wieczorem. To zapewne ucieszy miłośników białego szaleństwa, choć można mieć wrażenie, że zima w tym roku nieco przesadza z ilością wrażeń.

Szczegółowa prognoza na środę

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-3°C-3°C1 m/sBrak
10:00-2°C-5°C3 m/sBrak
13:001°C-2°C3 m/sBrak
16:001°C-1°C2 m/sŚnieg
19:00-2°C-5°C3 m/sŚnieg
22:00-8°C-8°C0 m/sBrak

Co czeka nas jutro w Zakopanem?

Czwartek, 26 lutego 2026 roku, przyniesie wreszcie znaczącą zmianę i odrobinę wytchnienia od zimowej aury, choć poranek będzie jeszcze bardzo mroźny. Termometry wcześnie rano wskażą aż -6 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, sięgając -8 stopni Celsjusza. Na szczęście jednak, od wczesnych godzin dominować będzie bezchmurne niebo.

W ciągu dnia sytuacja ulegnie diametralnej poprawie. Około godziny 10:00 temperatura podskoczy do 2 stopni Celsjusza, a słońce będzie królować na niebie, przy minimalnym wietrze. Popołudnie również zapowiada się słonecznie i bez opadów, co pozwoli na swobodne korzystanie z uroków górskiej scenerii. To dobra wiadomość dla tych, którzy już mieli dość szarych, pochmurnych dni i opadów śniegu.

Jak przygotować się na dzień w Tatrach?

Mimo zbliżającego się cieplejszego jutra, dzisiejszy dzień w Zakopanem to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy planują aktywność na świeżym powietrzu. Warto pamiętać o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do zmieniającej się temperatury i pojawiającego się w ciągu dnia śniegu. Odpowiednie obuwie to podstawa, by nie dać się zaskoczyć zimowym warunkom.

Ci, którzy nie przepadają za zimnem, mogą rozważyć spędzenie popołudnia w cieplejszych wnętrzach – kawiarniach czy muzeach, których w Zakopanem nie brakuje. Natomiast na jutro, gdy prognozowane jest słońce i nieco wyższe temperatury, idealnym pomysłem będzie spacer lub nawet lekka górska wycieczka. Pamiętajcie jednak, że w górach pogoda bywa kapryśna, a słońce nie zawsze oznacza brak śliskich nawierzchni.

