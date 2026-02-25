Nadchodząca pogoda w Gdańsku. Czy wreszcie wiosna zaskoczy?

Gdańsk dziś – zimne powitanie dnia

Dziś w Gdańsku nie ma co liczyć na porywające temperatury. Południe minęło z zaledwie 1°C na termometrach, ale odczuwalna temperatura wynosiła aż -2°C, co skutecznie studziło optymizm. Zachmurzenie umiarkowane towarzyszyło nam przez cały dzień, nie dając nadziei na słońce.

Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując wokół 1025 hPa, by wieczorem delikatnie wzrosnąć. Wiatr nie dokucza szczególnie, wiejąc z prędkością około 2-3 m/s, co w porównaniu do nadchodzących dni jest wręcz powiewem spokoju. W nocy temperatura spadnie do -1°C, a odczuwalnie nawet do -5°C, więc grube koce i ciepła herbata będą jak znalazł.

Czwartek zaskoczy wichrem. Kiedy poczujemy ocieplenie?

Czwartek w Gdańsku to prawdziwe wyzwanie dla amatorów spacerów. Już od rana wiatr zacznie mocno dokazywać, osiągając prędkość do 7.0 m/s, z porywami do 15.0 m/s. Przy temperaturze ledwie dochodzącej do 4°C, odczuwalnie będzie to solidny mróz, sięgający nawet -7°C nad ranem. Cienkie kurtki lepiej zostawić w szafie.

Piątek przyniesie pewne zmiany, choć nadal będzie pochmurnie i deszcz nie spadnie. Termometry pokażą maksymalnie 7°C w ciągu dnia, a odczuwalna temperatura wzrośnie do około 5°C. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 3-4 m/s, co powinno przynieść ulgę po czwartkowych podmuchach. Ciśnienie pozostanie stabilne, blisko 1021 hPa.

Weekend w Gdańsku. Co robić przy takiej pogodzie?

Jeśli myśleliście, że weekend będzie kontynuacją ponurych dni, to Gdańsk ma dla Was niespodziankę! Sobota to prawdziwy powiew wiosny, z temperaturami dochodzącymi do 12°C, a co najważniejsze, z bezchmurnym niebem po południu. Odczuwalnie poczujemy nawet 11°C, co wreszcie zachęci do wyjścia z domu i naładowania baterii słońcem. Wiatr osłabnie do 4-5 m/s.

Niedziela również zapowiada się bardzo przyjemnie, choć nieco chłodniej niż sobota. Będzie około 9°C i umiarkowane zachmurzenie, ale nadal bez opadów. To idealny czas na długi spacer po plaży, wizytę w Oliwie czy kawę w jednej z urokliwych kawiarni Starego Miasta. Pamiętajcie jednak, aby mimo wszystko mieć ze sobą dodatkową warstwę ubrania, bo nad morzem zawsze bywa zdradliwie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.