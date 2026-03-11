Dziś w Lublinie pogoda zmienną jest. Słońce zaskoczy po porannym deszczu!

Poranny deszcz ustąpi miejsca słońcu?

Środa, 11 marca 2026 roku, w Lublinie zacznie się dość kapryśnie. Już o poranku, około godziny 7:00, mieszkańcy mogą spodziewać się słabych opadów deszczu, a termometry wskażą zaledwie 5 stopni Celsjusza, choć odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa – około 2 stopni. Ciśnienie wyniesie 1022 hPa, a niebo będzie prawie całkowicie zasnute chmurami, co z pewnością nie nastraja optymistycznie.

Jednak, jak to często bywa, pogoda potrafi zaskoczyć. Po pochmurnym początku dnia, kiedy wiatr osiągnie prędkość około 3 m/s, z każdą godziną aura ma się poprawiać. Okolica południa przyniesie znaczne ocieplenie, do 14 stopni Celsjusza, a co najważniejsze – chmury zaczną się rozpraszać. Popołudnie w Lublinie jawi się więc jako prawdziwa nagroda po deszczowym starcie, z bezchmurnym niebem i przyjemnymi temperaturami utrzymującymi się aż do wieczora.

Szczegółowa prognoza pogody dla Lublina

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 2°C 3 m/s słabe opady deszczu (0.31 mm) 10:00 8°C 5°C 5 m/s brak 13:00 14°C 13°C 5 m/s brak 16:00 14°C 13°C 4 m/s brak 19:00 10°C 9°C 4 m/s brak

Co czeka Lublin jutro?

Czwartek, 12 marca, w Lublinie zapowiada się podobnie, choć z mniejszym dramatyzmem niż dzisiaj. Poranek przyniesie lekkie zachmurzenie i temperaturę oscylującą wokół 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie 1022 hPa. Możemy liczyć na to, że niebo zacznie się przejaśniać, zapowiadając coraz przyjemniejszy dzień.

Popołudnie w czwartek to znowu dominacja słońca i temperatury sięgające nawet 14 stopni. Wilgotność powietrza znacznie spadnie, a delikatny wiatr sprawi, że komfort termiczny będzie bardzo wysoki. Jednak wieczorem, około godziny 19:00, mogą pojawić się słabe opady deszczu. To krótkotrwałe załamanie pogody nie powinno jednak zepsuć ogólnego, pozytywnego wrażenia nadchodzącego dnia w Lublinie.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę kapryśną aurę w Lublinie, która potrafi zaskoczyć zmianami w ciągu jednego dnia, warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Dzisiejszy poranny deszcz to wyraźny sygnał, by nie rezygnować z parasola, nawet jeśli popołudnie zapowiada się słonecznie. Warstwowy ubiór pozwoli szybko dostosować się do zmieniającej się temperatury, od porannych 5 stopni do popołudniowych 14.

Nadchodzące dni zapowiadają się ciepłe, ale z potencjalnymi, choć słabymi, opadami deszczu. Warto wykorzystać słoneczne popołudnia na spacer po Starym Mieście w Lublinie lub wizytę w Ogrodzie Saskim, pamiętając jednak o zabezpieczeniu się na wypadek krótkiego deszczu. Wieczorne temperatury będą sprzyjać, ale na otwartej przestrzeni wiatr może być już odczuwalny, więc ciepła bluza czy lekka kurtka to dobry pomysł.

Dane pogodowe: © OpenWeather

