Białystok, 11.03.2026: Słońce wychodzi zza chmur, czy to już wiosna na dobre?

Pogoda w Białymstoku dzisiaj

Poranek w Białymstoku, 11 marca 2026 roku, zaczyna się z umiarkowanym zachmurzeniem, co nie jest chyba zaskoczeniem dla tych, którzy pamiętają ostatnie tygodnie. Na szczęście, jak pokazują najnowsze dane, nie jest to stan permanentny i już niedługo nad miastem zapanuje prawdziwy wiosenny blask. Temperatura o godzinie 7:00 wynosiła 6 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 4 stopni, co oznacza, że warto było jeszcze założyć cieplejszy sweter wychodząc z domu. Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie 1019 hektopaskali.

W dalszej części dnia, około południa i wczesnym popołudniem, możemy spodziewać się znaczącej poprawy warunków. W okolicy godziny 13:00 termometry wskażą już 13 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrośnie do przyjemnych 11 stopni. Co więcej, chmury będą systematycznie ustępować, dając coraz więcej miejsca słońcu. Po południu, około godziny 16:00, niebo nad Białymstokiem ma być już praktycznie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się piękną, słoneczną aurą aż do zmierzchu.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 4°C 3 km/h Brak 10:00 8°C 5°C 4 km/h Brak 13:00 13°C 11°C 5 km/h Brak 16:00 14°C 13°C 3 km/h Brak 19:00 7°C 5°C 3 km/h Brak

Jak będzie jutro w Białymstoku?

Po dzisiejszym, bezchmurnym szaleństwie, Białystok musi przygotować się na nieco bardziej kapryśną aurę w czwartek, 12 marca 2026 roku. Poranek przywita nas podobną temperaturą, bo około 6 stopni Celsjusza, ale niebo będzie bardziej zachmurzone niż dzisiaj. Na szczęście, wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, więc nie powinniśmy odczuwać większych dyskomfortów.

Najważniejsza zmiana nastąpi popołudniu, kiedy to około godziny 16:00 w Białymstoku pojawią się słabe opady deszczu. Będzie to jedynie krótkotrwały epizod, ale warto mieć to na uwadze, planując aktywności na zewnątrz. Mimo deszczu, temperatura w ciągu dnia osiągnie imponujące 15 stopni Celsjusza z odczuwalną 14 stopni, co pokazuje, że wiosna ma swoje sposoby na zaskakiwanie, nawet z przelotnym deszczem. Wieczór przyniesie ponowne duże zachmurzenie, ale już bez opadów.

Jak wykorzystać pogodę w Białymstoku?

Dzisiejszy, słoneczny dzień to idealna okazja, aby odkurzyć rowery i wybrać się na przejażdżkę po białostockich ścieżkach rowerowych lub pospacerować po Parku Branickich, chłonąc promienie słońca. Temperatura dochodząca do 14 stopni Celsjusza z pewnością zachęca do wyjścia z domu i cieszenia się pierwszymi oznakami prawdziwej wiosny. Pamiętajcie tylko, że mimo słońca, poranki i wieczory są jeszcze chłodne.

Jutro, ze względu na popołudniowe opady deszczu, warto mieć pod ręką parasol lub lekką kurtkę przeciwdeszczową. Mimo to, przed deszczem można śmiało wybrać się na spacer, zwłaszcza że temperatury będą równie przyjemne. Jeśli jednak deszcz zaskoczy, zawsze można schować się do jednej z urokliwych kawiarni w centrum Białegostoku i delektować się kawą, obserwując wiosenne krople.

Dane pogodowe: © OpenWeather

