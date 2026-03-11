Gdańsk budzi się rześki. Czy czeka nas wiosenny rollercoaster?

Słońce przebija się przez chmury

Dziś, 11 marca 2026 roku, Gdańsk obudził się pod znakiem małego zachmurzenia i rześkiej temperatury, która o 7 rano wynosiła zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Odczucie chłodu potęgował wiatr wiejący z południowego zachodu z prędkością 3 m/s, co sprawiało, że realnie odczuwalna temperatura była bliska 1 stopnia. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywało się na stabilnym poziomie 1015 hPa, co zwiastowało jednak pewne zmiany.

Z każdą godziną pogoda będzie jednak robić się coraz łaskawsza dla mieszkańców. Już około godziny 10, termometry pokażą przyjemne 7 stopni, a wiatr nieco przybierze na sile, osiągając 5 m/s. Popołudnie ma być prawdziwą zapowiedzią wiosny, z temperaturą wzrastającą nawet do 15 stopni Celsjusza, co pozwoli na moment zapomnieć o zimowym płaszczu.

Szczegółowa prognoza pogody na 11.03.2026

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Prędkość wiatru Porywy wiatru Prawdopodobieństwo opadów 07:00 4°C 1°C 3 m/s 5 m/s 0% 10:00 7°C 4°C 5 m/s 8 m/s 0% 13:00 13°C 12°C 6 m/s 8 m/s 0% 16:00 15°C 15°C 5 m/s 8 m/s 0% 19:00 10°C 9°C 5 m/s 10 m/s 0%

Co przyniesie czwartek w Gdańsku?

Nadchodzący czwartek, 12 marca, niestety przyniesie pewne pogorszenie aury w Gdańsku. Rankiem, około godziny 7, termometry wskażą 8 stopni Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie potęgowane przez słabe opady deszczu. Prawdopodobieństwo opadów wzrośnie do 25%, co oznacza, że poranek może być dość mokry, a niebo pozostanie całkowicie zachmurzone.

W ciągu dnia niebo nad Gdańskiem pozostanie w większości zachmurzone, choć intensywność opadów powinna ustąpić. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, osiągając 10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, około 4-5 m/s, z zachodu, co utrzyma nieco rześki charakter pogody, ale bez znaczących porywów.

Jak przetrwać pogodowy rollercoaster?

W obliczu tak dynamicznej pogody, kluczowe jest elastyczne podejście do ubioru. Dziś, przy wzroście temperatur, warto postawić na warstwowy strój, czyli tak zwaną „cebulkę”. Rano przyda się lekki płaszcz lub kurtka, ale w ciągu dnia można będzie pozwolić sobie na nieco lżejsze okrycie. Nie zapomnijmy o okularach przeciwsłonecznych, słońce może być zdradliwe.

Na czwartek, mając na uwadze poranne opady deszczu, konieczne będzie zabranie ze sobą parasola lub kurtki przeciwdeszczowej. Mimo wszystko, nie rezygnujmy ze spacerów. Gdańsk oferuje wiele urokliwych miejsc, które pięknie prezentują się nawet pod parasolem – wystarczy dobrze się przygotować, by cieszyć się nadmorską aurą. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.