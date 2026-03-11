Częstochowa 11.03.2026. Sensacyjne uderzenie ciepła na horyzoncie!

Pogodowy zwrot akcji w Częstochowie dziś!
Dzień 11 marca 2026 roku przyniesie mieszkańcom Częstochowy prawdziwe pogodowe trzęsienie ziemi! Poranek startuje z umiarkowanym zachmurzeniem, a termometry pokażą zaledwie 7 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 4 stopni. To może zmrozić krew w żyłach, ale nie dajcie się zwieść – to tylko cisza przed burzą, ale burzą... ciepła!
Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1020 hPa, a wilgotność powietrza wyniesie 73%. Wiatr wiejący z prędkością 5 km/h, z porywami do 14 km/h, będzie wstępem do prawdziwego szaleństwa, które rozpęta się w ciągu dnia. Słońce w końcu przebije się przez chmury, obiecując niesamowite widoki!
Częstochowa: godzinowa prognoza pogody
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|7 stopni Celsjusza
|4 stopnie Celsjusza
|5 km/h
|Brak
|10:00
|9 stopni Celsjusza
|6 stopni Celsjusza
|7 km/h
|Brak
|13:00
|14 stopni Celsjusza
|13 stopni Celsjusza
|7 km/h
|Brak
|16:00
|16 stopni Celsjusza
|15 stopni Celsjusza
|6 km/h
|Brak
|19:00
|10 stopni Celsjusza
|9 stopni Celsjusza
|4 km/h
|Brak
Co przyniesie czwartek w Częstochowie?
Po dzisiejszym szaleństwie, czwartek 12 marca 2026 roku przyniesie nam zupełnie inną aurę – stabilniejszą, ale nadal intrygującą! Poranek powita nas zachmurzonym niebem i temperaturą około 8 stopni Celsjusza. Poczujemy się, jakbyśmy wrócili do łagodniejszej rzeczywistości po wczorajszym upale.
W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z prędkością do 6 km/h, co oznacza, że nadal warto pamiętać o ciepłym swetrze. Bezchmurne niebo zapanuje dopiero w nocy, dając szansę na podziwianie gwiazd!
Jak najlepiej wykorzystać tę pogodę w Częstochowie?
Dziś w Częstochowie panuje idealna pogoda na ekscytujące aktywności na świeżym powietrzu! Po południu, gdy temperatura skoczy do 16 stopni, koniecznie wybierzcie się na długi spacer po parku, a może nawet wypad za miasto. Pamiętajcie jednak, by rano ubrać się na cebulkę!
Przed słońcem warto chronić oczy, dlatego nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, zwłaszcza po południu, gdy niebo się przejaśni. Wieczorem temperatury spadną, więc warto mieć przy sobie cieplejszą kurtkę. A jutro? Już dziś planujcie wyjścia, bo nadchodząca wiosna daje nam mnóstwo możliwości!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.