Ciepło i słonecznie, ale z zaskoczeniem. Czy Poznań 11.03.2026 uniknie deszczu?

Dzień w Poznaniu budzi nadzieje

Poranek 11 marca 2026 roku w Poznaniu zaczął się typowo dla tej pory roku – z lekkim chłodem, ale bez większych zmartwień pogodowych. Około godziny 7:00 termometry wskazywały zaledwie 5 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 3 stopni, co wymagało jeszcze ciepłej kurtki na wyjście z domu. Zachmurzenie umiarkowane nie psuło nastroju, dając nadzieję na przejaśnienia w ciągu dnia. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1017 hektopaskali, sprzyjało dobremu samopoczuciu.

Wraz z upływem godzin prognozy dla poznaniaków stają się coraz bardziej obiecujące, choć nie zabraknie momentów, które mogą popsuć radosny nastrój. Już w okolicach południa, około 13:00, temperatura ma poszybować do przyjemnych 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie niewiele niższa – 11 stopni. Niestety, późne popołudnie może przynieść pewne komplikacje w postaci słabych opadów deszczu, które pojawią się około godziny 16:00.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5 stopni Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 3.0 metra na sekundę Brak 09:00 8 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 4.0 metra na sekundę Brak 12:00 12 stopni Celsjusza 11 stopni Celsjusza 5.0 metra na sekundę Brak 15:00 16 stopni Celsjusza 15 stopni Celsjusza 4.0 metra na sekundę 0.15 milimetra 18:00 11 stopni Celsjusza 10 stopni Celsjusza 4.0 metra na sekundę Brak 21:00 10 stopni Celsjusza 9 stopni Celsjusza 4.0 metra na sekundę Brak

Co przyniesie czwartek w Poznaniu?

Czwartkowy poranek, 12 marca 2026, w Poznaniu przyniesie niestety zmianę na gorsze. Po przyjemnych, wiosennych temperaturach spodziewać się możemy powrotu do bardziej kapryśnej aury. Już od wczesnych godzin, między 7:00 a 10:00, prognozowane są słabe opady deszczu. Termometry w tym czasie pokażą około 9-10 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą.

Dalsza część dnia w czwartek to kontynuacja pochmurnej i deszczowej tendencji, która z pewnością nie ucieszy nikogo. Choć po południu opady mają ustąpić, cały dzień będzie charakteryzował się dużym zachmurzeniem, co wpłynie na odczucie niższej temperatury. Wiatr, choć nie będzie porywisty, utrzyma się na umiarkowanym poziomie. Wieczorem jednak nad miastem pojawi się przejaśnienie, a około 22:00 niebo ma być bezchmurne z temperaturą 7 stopni.

Jak przetrwać deszczowe popołudnie?

Mimo chwilowego deszczu i zachmurzenia, pogoda w Poznaniu 11.03.2026 nie skreśla wszystkich planów. Jeżeli opady faktycznie pojawią się około godziny 16:00, warto zawczasu pomyśleć o schronieniu lub alternatywnych aktywnościach. Można wybrać się do jednej z licznych poznańskich kawiarni, aby spędzić czas przy kawie i książce, czekając, aż deszcz minie. To idealna okazja, by nadrobić zaległości w lekturze lub po prostu odpocząć.

Dla tych, którzy nie boją się lekkiego deszczu, kluczem będzie odpowiednie przygotowanie. Pamiętajcie o parasolu i lekkiej kurtce przeciwdeszczowej, szczególnie jeśli planujecie dłuższe spacery po południu. Wieczór, kiedy deszcz ustąpi i temperatura spadnie, będzie wymagał cieplejszego okrycia. Warto też sprawdzić aktualną prognozę przed wyjściem, aby uniknąć niespodzianek, bo pogoda bywa kapryśna.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.