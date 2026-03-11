Niesamowita środa w Białymstoku. Co czeka nas w weekend?

Słoneczna środa w Białymstoku

Dziś w Białymstoku mamy prawdziwą gratkę dla miłośników słońca! Południe to gwarancja bezchmurnego nieba i naprawdę przyjemnych temperatur. Słupki rtęci pokażą aż 12-13 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie tylko o stopień niższa, idealna na popołudniowy spacer.

Co więcej, ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1018 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z prędkością do 5 m/s, z porywami do 7 m/s. Wieczorem niebo również pozostanie bezchmurne, a temperatura spadnie do około 10 stopni, zapewniając idealne warunki na relaks.

Czwartek to zwrot akcji!

Czwartek w Białymstoku przyniesie ze sobą mały pogodowy rollercoaster! Poranek jeszcze pochmurny, ale potem słońce znów zacznie dominować, rozpieszczając nas temperaturą aż do 15 stopni Celsjusza! To idealny moment, by wyjść z domu i nacieszyć się promieniami słońca przed nadciągającą zmianą.

Niestety, sielanka nie potrwa długo. Po południu pogoda zaskoczy mieszkańców Białegostoku, przynosząc ze sobą słabe opady deszczu. Zróbcie zapasy słońca, bo wieczór i noc będą już deszczowe, choć temperatura nadal będzie oscylować wokół 10 stopni, by w nocy spaść do 8 stopni.

Piątek i szalona sobota

Piątek przyniesie ochłodzenie, rano z temperaturą zaledwie 6-7 stopni Celsjusza i sporym zachmurzeniem. Na szczęście, w ciągu dnia temperatura podskoczy do 14 stopni, a niebo stopniowo zacznie się rozpogadzać. Wieczorem i nocą spodziewajmy się jednak porywistego wiatru, osiągającego nawet 14 m/s w porywach!

Prawdziwe emocje czekają nas w sobotę! Choć rano będzie chłodno, to w ciągu dnia czeka nas prawdziwe słońce i bezchmurne niebo! Termometry pokażą nawet 14 stopni, ale uwaga: wiatr znów się nasili, wiejąc z prędkością do 7 m/s, z porywami aż do 14 m/s. To będzie dzień pełen słońca, ale z mocnym powiewem!

Jak spędzić ten weekend w Białymstoku?

Słoneczna środa to idealny dzień na długi spacer po Parku Branickich lub Plantach, by nacieszyć się bezchmurnym niebem. W czwartek, zanim nadejdą opady deszczu, koniecznie złapcie ostatnie promienie słońca, a na wieczór przygotujcie plan awaryjny – może kino albo kawiarnia? Pamiętajcie o parasolach!

Weekend będzie pełen kontrastów! Piątek i sobota to idealny czas na spacery, ale koniecznie zabierzcie ze sobą kurtki przeciwwiatrowe, szczególnie w sobotę, kiedy porywy mogą być naprawdę silne. Zaplanujcie aktywności na świeżym powietrzu, ale bądźcie gotowi na wietrzne przygody! Ciśnienie będzie dość stabilne, więc nie powinno być problemów z samopoczuciem. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.