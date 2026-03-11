Wiosna w Zakopanem 11.03.2026. Czy ten dzień zaskoczy nas słońcem?

Wiosenny poranek pod Giewontem

Dziś, 11 marca 2026 roku, Zakopane wita nas dość chłodnym i pochmurnym porankiem. Termometry o 7:00 wskazywały zaledwie 1 stopień Celsjusza, a temperatura odczuwalna oscylowała wokół -2 stopni, co przypomina, że prawdziwa wiosna jeszcze się nie rozgościła na dobre. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu, mimo początkowej aury.

Jednak nie ma co popadać w pesymizm! Już około godziny 10:00 zanotujemy wzrost temperatury do 3 stopni Celsjusza, a zachmurzenie stanie się małe. To dobry sygnał dla wszystkich, którzy planują spędzić ten dzień aktywnie. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z południa z prędkością 3 m/s, co z pewnością dodaje uroku górskim krajobrazom. W godzinach popołudniowych zrobi się wręcz przyjemnie.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Zakopanem

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 09:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 12:00 8°C 7°C 3 m/s Brak 15:00 10°C 9°C 2 m/s Brak 18:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 21:00 3°C 0°C 3 m/s Brak

Co nas czeka jutro w Zakopanem?

Kolejny dzień w Zakopanem, czyli 12 marca 2026 roku, zapowiada się zgoła odmiennie, przynajmniej w drugiej połowie dnia. Poranek ma być chłodny, z temperaturą okolicach 3 stopni Celsjusza i delikatnym zachmurzeniem, które z czasem ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co zazwyczaj sprzyja dobremu nastrojowi mieszkańców i turystów.

Niestety, sielanka nie potrwa długo. Prognozy wskazują na słabe opady deszczu, które pojawią się już około godziny 13:00 i nasilą się w godzinach popołudniowych. Wiatr ma być bardzo słaby, z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza, że deszcz będzie padał niemal pionowo. Po południu temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza, a wieczorem do 6 stopni, więc warto przygotować parasol i cieplejsze ubrania.

Jak spędzić dzień pod Tatrami?

Mając na uwadze dzisiejszą, względnie pogodną aurę, 11 marca to idealny dzień na to, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Rankiem warto ubrać się warstwowo, pamiętając o chłodzie. Później, gdy słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, będzie można cieszyć się urokami Krupówek czy podziwiać widoki z Gubałówki. Brak opadów to doskonała okazja do dłuższych spacerów po dolinach lub mniej wymagających szlakach.

Jednak jutro sytuacja się zmieni, dlatego warto już dziś pomyśleć o przygotowaniach. Na czwartek koniecznie zaplanujcie coś „pod dachem” – muzeum, galeria sztuki, kawiarnie czy termy to idealne miejsca, by uciec przed zapowiadanym deszczem. Nie zapomnijcie o odpowiednim obuwiu i kurtkach przeciwdeszczowych, jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na górskie eskapady – Tatry bywają kapryśne!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.