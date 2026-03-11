Słoneczny Piątek, ale potem DRAMAT! Pogoda w Bydgoszczy zaskoczy wszystkich.

Bydgoszcz zalana słońcem

Bydgoszcz w piątek obudzi się do życia w prawdziwie wiosennym stylu! Zapomnijcie o szarości, bo niebo nad miastem będzie niemal bezchmurne, zachęcając do wyjścia z domu. Już rano termometry pokażą przyjemne 5°C, by po południu rozpalić się do niesamowitych 14°C!

To będzie dzień idealny na spacery i łapanie pierwszych promieni słońca. Choć wiatr powieje z prędkością do 7 m/s, z porywami do 11 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, to poczucie bezchmurnego nieba zrekompensuje wszystko. Ciśnienie atmosferyczne będzie się utrzymywać w okolicach 1018-1011 hPa, co powinno zapewnić dobrą pogodę i samopoczucie. Wieczorem nadal będzie ciepło, około 10°C, choć pojawi się niewielkie zachmurzenie. Bydgoszcz odetchnie pełną piersią!

Koniec sielanki Co z sobotą i niedzielą?

Sobota to istne pogodowe szaleństwo i ostatni dzwonek na ciepło! W Bydgoszczy zanotujemy rekordowe temperatury, sięgające nawet 16°C w najcieplejszym momencie dnia. Niestety, słońce schowa się za chmurami, a niebo będzie pokryte gęstą warstwą, ale deszczu na szczęście nie widać w prognozach. Wiatr będzie nadal wyczuwalny, osiągając prędkość do 7 m/s, z porywami do 14 m/s, co doda mu charakteru.

Prawdziwy dramat nastąpi w niedzielę. Temperatura gwałtownie spadnie, osiągając zaledwie 4°C po południu. Co więcej, do Bydgoszczy powróci deszcz, i to z pełną mocą! Prawdopodobieństwo opadów wynosi aż 95% w godzinach popołudniowych, a wieczorem będzie już 100%. Ciśnienie wyniesie od 1005 do 1014 hPa, a wiatr będzie słabszy, około 4 m/s. Weekend zakończy się więc chłodno, deszczowo i ponuro.

Jak przetrwać weekend w Bydgoszczy?

Piątek to idealny moment, aby skorzystać z uroków Bydgoszczy na świeżym powietrzu. Planujcie pikniki, spacery nad Brdą, czy kawę w ogródku. Słońce będzie bezlitośnie zachęcać do aktywności na zewnątrz. Pamiętajcie jednak, że wiatr może być porywisty, więc stabilne nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne to podstawa. Wykorzystajcie ten dzień, bo takiej aury w weekend może już nie być!

Na sobotę również polecamy aktywności na świeżym powietrzu, jednak z uwagi na zachmurzenie, może warto rozważyć miejskie atrakcje pod dachem, np. muzea czy galerie. Niedziela to już zupełnie inna bajka: nie wychodźcie z domu bez parasola i ciepłej kurtki! Zaplanujcie dzień w domowym zaciszu, z dobrą książką lub filmem. Ciśnienie będzie dynamiczne, więc osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać dyskomfort. Bądźcie przygotowani na wszystko!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.