Weekend w Gdańsku. Czy aura pozwoli na swobodne spacery po plaży?

Piątek w Gdańsku zmiany na horyzoncie

Po spokojnym środku tygodnia, piątek, 13 marca, rozpocznie się w Gdańsku z chłodną, ale na pierwszy rzut oka obiecującą aurą. Poranek przywita nas **bezchmurnym niebem i temperaturami spadającymi do 4 stopni Celsjusza**, choć odczuwalnie będzie to bliżej zera. Niestety, sielanka szybko się skończy – wiatr da się we znaki.

Już od rana prognozowany jest dość silny wiatr, który w porywach osiągnie **nawet 14.0 m/s**, co może znacząco obniżyć komfort cieplny, mimo rosnącej temperatury w ciągu dnia. W ciągu dnia niebo pokryje się chmurami, a termometry wskażą do 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie miało tendencję spadkową, co zwiastuje dalsze zmiany.

Weekendowa huśtawka sobota i niedziela

Sobota, 14 marca, w Gdańsku to kontynuacja dynamicznej pogody, choć z przewagą wyższych temperatur. Poranek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i temperaturą około 7-8 stopni Celsjusza, a **wiatr nadal będzie mocny, z porywami do 14.0 m/s**. Po południu natomiast możemy liczyć na prawdziwe ocieplenie – słupki rtęci poszybują nawet do 14 stopni Celsjusza, choć niebo pozostanie zmienne, od dużego zachmurzenia do umiarkowanego. To idealne warunki, by czapka i szalik stały się nieodłącznymi towarzyszami porannych wyjść.

Niedziela, 15 marca, to niestety powrót do chłodniejszej i bardziej wilgotnej aury. Rano, około godziny 7:00, możemy spodziewać się **słabych opadów deszczu**, a temperatura wyniesie zaledwie 7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą około 5-7 stopni Celsjusza, a po południu prognozowane są kolejne **słabe opady deszczu**, tym razem nieco intensywniejsze. Wieczór przyniesie uspokojenie wiatru i dalszy spadek temperatury, z możliwością przelotnych opadów. Gdańsk szykuje się na typową marcową pogodę, która nie ułatwi planowania.

Jak spędzić weekend w Trójmieście?

Biorąc pod uwagę kapryśną prognozę, weekend w Gdańsku wymaga elastyczności. Na piątkowy poranek, z bezchmurnym niebem i silnym wiatrem, idealny będzie spacer brzegiem morza – ale tylko z odpowiednią ochroną przed chłodem. Popołudnie w muzeach czy galeriach sztuki będzie dobrym wyborem na dalszą część dnia, a **sobota zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, jednak z rozwagą** i koniecznością zabrania kurtki wiatroodpornej.

Niedziela z deszczem to sygnał, by postawić na klimatyczne kawiarnie, wizytę w Oliwie lub spędzić czas w domu z dobrą książką. Pamiętajcie, by zawsze mieć przy sobie parasol i odpowiednie obuwie, bo **gdańskie ulice mogą stać się śliskie**. Niech zmienna aura nie zepsuje wam planów, ale nie dajcie się też zaskoczyć!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.