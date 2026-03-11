Weekend w Gdańsku. Czy aura pozwoli na swobodne spacery po plaży?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-03-11 10:11

Mieszkańcy Gdańska i turyści z niepokojem spoglądają w niebo, zastanawiając się, co przyniesie nadchodzący weekend. Po stosunkowo stabilnym środku tygodnia, piątek zapowiada dynamiczne zmiany, a weekend może okazać się prawdziwą pogodową huśtawką. Czy uda się wykorzystać wolne dni na zewnątrz? Sprawdźcie, jak będzie!

Na pierwszym planie widoczna jest piaszczysta plaża, na której kroczy grupa ludzi, z dwiema postaciami w kurtkach na pierwszym planie. Morze po prawej stronie ma falujące, pieniste fale rozbijające się o brzeg. W oddali, na horyzoncie, rozciąga się długie molo z okrągłym budynkiem na jego końcu. Niebo, zdominowane przez ciemne, burzowe chmury po lewej, rozjaśnia się po prawej stronie, gdzie promienie słońca przebijają się przez warstwy obłoków, tworząc smugi światła nad wodą.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczna jest piaszczysta plaża, na której kroczy grupa ludzi, z dwiema postaciami w kurtkach na pierwszym planie. Morze po prawej stronie ma falujące, pieniste fale rozbijające się o brzeg. W oddali, na horyzoncie, rozciąga się długie molo z okrągłym budynkiem na jego końcu. Niebo, zdominowane przez ciemne, burzowe chmury po lewej, rozjaśnia się po prawej stronie, gdzie promienie słońca przebijają się przez warstwy obłoków, tworząc smugi światła nad wodą.

Piątek w Gdańsku zmiany na horyzoncie

Po spokojnym środku tygodnia, piątek, 13 marca, rozpocznie się w Gdańsku z chłodną, ale na pierwszy rzut oka obiecującą aurą. Poranek przywita nas **bezchmurnym niebem i temperaturami spadającymi do 4 stopni Celsjusza**, choć odczuwalnie będzie to bliżej zera. Niestety, sielanka szybko się skończy – wiatr da się we znaki.

Już od rana prognozowany jest dość silny wiatr, który w porywach osiągnie **nawet 14.0 m/s**, co może znacząco obniżyć komfort cieplny, mimo rosnącej temperatury w ciągu dnia. W ciągu dnia niebo pokryje się chmurami, a termometry wskażą do 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie miało tendencję spadkową, co zwiastuje dalsze zmiany.

Weekendowa huśtawka sobota i niedziela

Sobota, 14 marca, w Gdańsku to kontynuacja dynamicznej pogody, choć z przewagą wyższych temperatur. Poranek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i temperaturą około 7-8 stopni Celsjusza, a **wiatr nadal będzie mocny, z porywami do 14.0 m/s**. Po południu natomiast możemy liczyć na prawdziwe ocieplenie – słupki rtęci poszybują nawet do 14 stopni Celsjusza, choć niebo pozostanie zmienne, od dużego zachmurzenia do umiarkowanego. To idealne warunki, by czapka i szalik stały się nieodłącznymi towarzyszami porannych wyjść.

Niedziela, 15 marca, to niestety powrót do chłodniejszej i bardziej wilgotnej aury. Rano, około godziny 7:00, możemy spodziewać się **słabych opadów deszczu**, a temperatura wyniesie zaledwie 7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą około 5-7 stopni Celsjusza, a po południu prognozowane są kolejne **słabe opady deszczu**, tym razem nieco intensywniejsze. Wieczór przyniesie uspokojenie wiatru i dalszy spadek temperatury, z możliwością przelotnych opadów. Gdańsk szykuje się na typową marcową pogodę, która nie ułatwi planowania.

Jak spędzić weekend w Trójmieście?

Biorąc pod uwagę kapryśną prognozę, weekend w Gdańsku wymaga elastyczności. Na piątkowy poranek, z bezchmurnym niebem i silnym wiatrem, idealny będzie spacer brzegiem morza – ale tylko z odpowiednią ochroną przed chłodem. Popołudnie w muzeach czy galeriach sztuki będzie dobrym wyborem na dalszą część dnia, a **sobota zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, jednak z rozwagą** i koniecznością zabrania kurtki wiatroodpornej.

Niedziela z deszczem to sygnał, by postawić na klimatyczne kawiarnie, wizytę w Oliwie lub spędzić czas w domu z dobrą książką. Pamiętajcie, by zawsze mieć przy sobie parasol i odpowiednie obuwie, bo **gdańskie ulice mogą stać się śliskie**. Niech zmienna aura nie zepsuje wam planów, ale nie dajcie się też zaskoczyć!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.