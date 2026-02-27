Pamiętaj o parasolce! Słoneczna sobota, ale w Szczecinie czekają na nas niespodzianki!

Piątek pełen tajemnic

Dzień zaczyna się w Szczecinie z grubej rury! O godzinie 13:00 termometry pokażą przyjemne 10°C, ale uwaga – zachmurzenie będzie duże, zasłaniając słońce niemal w 100%. Ciśnienie wyniesie 1018 hPa, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 86%, więc powietrze będzie dość ciężkie.

Po południu, około 16:00, temperatura podskoczy do 13°C, a niebo trochę się rozjaśni – zachmurzenie spadnie do umiarkowanego. Wieczorem, około 19:00, zrobi się chłodniej, bo 9°C, ale wiatr zacznie się wzmagać, z porywami do 11 m/s. W nocy, około 22:00, totalna zmiana! Pogoda nad Szczecinem stanie się bezchmurna, a temperatura spadnie do 7°C, choć odczuwalna będzie tylko 4°C.

Weekendowe szaleństwo – słońce czy chmury?

Sobota to prawdziwa perła tego weekendu w Szczecinie! Wczesny ranek, około 7:00, przywita nas bezchmurnym niebem i 9°C. Już przed południem, o 10:00, temperatura wzrośnie do 13°C, a w południe osiągnie fantastyczne 16°C! To będzie dzień idealny na spacery i aktywności na świeżym powietrzu, z lekkim wiatrem o prędkości 5 m/s.

Niestety, sielanka nie potrwa wiecznie. Popołudnie w sobotę przyniesie stopniowe zachmurzenie, a wieczorem niebo będzie już mocno pokryte chmurami. Niedziela rozpocznie się pod znakiem całkowitego zachmurzenia i niższych temperatur, rano około 7°C. Przez cały dzień temperatura będzie oscylować wokół 8-10°C, a dopiero wieczorem chmury znów ustąpią miejsca gwiazdom.

Co robić w Szczecinie, jak się przygotować?

Skoro sobota zapowiada się tak pięknie, koniecznie zaplanujcie coś na zewnątrz! Może spacer po Wałach Chrobrego, rejs po Odrze, czy piknik w Parku Kasprowicza? Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkim ubiorze, bo 16°C to już zapowiedź wiosny!

Niedziela, choć chłodniejsza i bardziej pochmurna, to wciąż doskonała okazja na inne atrakcje. Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich czy Muzeum Narodowego w Szczecinie będzie idealne. Wieczorem, gdy niebo się przejaśni, można wybrać się na romantyczny spacer. Nie zapomnijcie o cieplejszym swetrze, szczególnie na wieczorne wyjścia!

