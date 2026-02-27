Pogoda Toruń: To będzie szalony weekend! Kto to wytrzyma?

Szalony piątek pod chmurką?

Dzisiejszy dzień w Toruniu zapowiada się raczej spokojnie, choć **nie zabraknie chmur**! Termometry pokażą około 9 stopni Celsjusza w ciągu dnia, ale odczuwalna temperatura będzie nieco niższa – zaledwie 6-7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1020 hPa, więc meteopaci mogą odetchnąć. Warto jednak uważać na wiatr.

Popołudnie również upłynie pod znakiem **dużego zachmurzenia**, a wieczorem temperatura spadnie do około 6 stopni. Wiatr będzie odczuwalny, osiągając prędkość do 5 m/s, a w porywach nawet do 8 m/s. Mimo to, deszczu się nie spodziewamy – szansa na opady to okrągłe zero procent! Tak zakończy się ten dzień w Toruniu.

Weekendowa euforia w Toruniu

Prawdziwa eksplozja nastąpi w sobotę! Toruń obudzi się do życia w pełnym słońcu, a niebo będzie **niemal bezchmurne**! To będzie dzień idealny na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 14 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr osłabnie do około 4 m/s, a porywy nie przekroczą 6 m/s, co sprawi, że będzie naprawdę przyjemnie.

Niestety, niedziela przyniesie lekkie ochłodzenie i powrót chmur. Choć nadal będzie ciepło, **temperatura spadnie do około 12 stopni**, a niebo pokryje się dużym zachmurzeniem. Wiatr znów nieco się wzmocni, osiągając prędkość do 5 m/s i porywy do 9 m/s. Mimo to, to nadal bardzo komfortowe warunki na początek marca!

Co robić w taką pogodę Toruń?

Na sobotę szykujcie aparaty i rowery! **Bezachmurne niebo i wysokie temperatury** to idealna okazja na zwiedzanie toruńskiej starówki, relaks nad Wisłą czy kawę w ogródku. Zaplanujcie piknik, bo taka pogoda nie zdarza się często! Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkim ubiorze. Wykorzystajcie ten dzień na maksa!

Piątek i niedziela, choć cieplejsze niż zazwyczaj, będą pod znakiem chmur i wiatru. Mimo wszystko, warto wyjść na spacer, ale **pamiętajcie o cieplejszym swetrze** lub lekkiej kurtce. Wysokie ciśnienie przez cały weekend będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu. Nie ma mowy o deszczu, więc parasol nie będzie potrzebny. Bawcie się dobrze w Toruniu!

